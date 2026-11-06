Голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія. Фото: кадр із відео

Голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія повідомив, що не був проінформований щодо зустрічі президента США Дональда Трампа з російським представником Кирилом Дмітрієвим після переговорів щодо гуманітарної ситуації в окупованих Олешках. Окремо він прокоментував позицію Сполучених Штатів.

Про це він розповів журналістці Новини.LIVE Уляні Бойчук.

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Арахамія не знав про зустріч Трампа з Дмітрієвим

Давид Арахамія повідомив, що він не знав про зустріч американського лідера Трамп з представником РФ Дмітрієвим, адже це не було частиною гуманітарної місії щодо окупованих Олешок.

Окремо він зазначив, що делегація РФ не мала обговорювати політику — це буде розглядатися в окремому тристоронньому форматі в Абу-Дабі наступного тижня. Питання чітко визначались керівництвом та повинні були мати інший характер. Сторони зосередились на гуманітарній ініціативі.

Арахамія про позицію США щодо війни

На думку Арахамії, США намагаються дотриматись "симетричності" в питанні російсько-української війни. За його словами, Україна спонукає представників Сполучених Штатів частіше відвідувати Київ.

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"Я чесно не думаю, що вони стають на чийсь бік. Вони намагаються бути максимально симетричними", — сказав він.

Українські представники мали намір організувати для літака США посадку в аеропорту "Бориспіль", однак Секретна служба Сполучених Штатів не схвалила це.

Окремо він наголосив, що спецпосланники Віткофф та Кушнер проводять брифінги з президентом Зеленським або переговорною групою України перед кожною поїздкою до Москви.

Ми писали, що на думку Арахамії, гуманітарна операція в окупованих Олешках стала "найбільшим розряджанням з 2022 року". Він заявив, що не просто місія, а досвід підготовки країн до майбутнього миру.

Новини.LIVE інформували, що українські представники Дмитро Лубінець та Давид Арахамія у Білому домі нагородили першу леді США Меланію Трамп Орденом княгині Ольги I ступеня. Зеленський подякував Меланії за вагомий внесок у гуманітарну підтримку України.