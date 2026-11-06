Председатель парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия. Фото: кадр из видео

Председатель парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия прокомментировал выдвинутые против него обвинения в коррупции. По его мнению, это информационная атака, цель которой — отстранить его от переговорного процесса. Он заявил, что не участвовал в коррупционных схемах.

Об этом сообщает журналистка Новини.LIVE Ульяна Бойчук.

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Арахамия назвал коррупционные обвинения в свой адрес атакой

Давид Арахамия заявил, что не участвовал ни в каких коррупционных схемах и не имеет статуса обвиняемого. Более того, глава парламентской фракции сообщил, что прошел проверку на полиграфе. Он высказал мнение, что это может быть информационная атака против него, направленная на то, чтобы отстранить его от переговоров.

Он сообщил, что узнал об обвинениях в свой адрес во время встречи с президентом Финляндии, премьер-министром Норвегии и переговорной группой. Он считает, что эту кампанию разработали Дария Каланюк и Виталий Шабунин.

"Я считаю, что это сделано для того, чтобы я как-то отошел от переговоров", — заявил он.

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