Голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія. Фото: кадр із відео

Голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія прокоментував корупційні звинувачення проти нього. На його думку, це інформаційна атака мета якої — усунути його від переговорного процесу. Він заявив, що не брав участь в корупційних схемах.

Це передає журналістка Новини.LIVE Уляна Бойчук.

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Арахамія назвав корупційні звинувачення проти нього атакою

Давид Арахамія заявив, що не брав участі в жодних корупційних схемах та не має статусу обвинуваченої особи. Ба більше, голова парламентської фракції повідомив, що проходив поліграф. Він висловив свою думку, що це може бути інформаційна атака проти нього, щоб усунути його від перемовин.

Він повідомив, що дізнався про звинувачення проти себе під час зустрічі з президентом Фінляндії, прем'єр-міністром Норвегії та переговорною групою. Він вважає, що цю кампанію розробили Дарія Каланюк і Віталій Шабунін.

"Я вважаю, що це і зроблено для того, щоб я кудись відходив від перемовин", — заявив він.

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