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Арахамія прокоментував корупційні звинувачення проти себе

Ua ru
6 листопада 2026 23:05
Репортаж
Арахамія прокоментував корупційні звинувачення проти себе: що відомо кадр із відео
Голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія. Фото: кадр із відео

Голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія прокоментував корупційні звинувачення проти нього. На його думку, це інформаційна атака мета якої — усунути його від переговорного процесу. Він заявив, що не брав участь в корупційних схемах.

Це передає журналістка Новини.LIVE Уляна Бойчук.

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Арахамія назвав корупційні звинувачення проти нього атакою

Давид Арахамія заявив, що не брав участі в жодних корупційних схемах та не має статусу обвинуваченої особи. Ба більше, голова парламентської фракції повідомив, що проходив поліграф. Він висловив свою думку, що це може бути інформаційна атака проти нього, щоб усунути його від перемовин.

Він повідомив, що дізнався про звинувачення проти себе під час зустрічі з президентом Фінляндії, прем'єр-міністром Норвегії та переговорною групою. Він вважає, що цю кампанію розробили Дарія Каланюк і Віталій Шабунін.

"Я вважаю, що це і зроблено для того, щоб я кудись відходив від перемовин", — заявив він.

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Новини.LIVE інформували, що зустріч сторін в Абу-Дабі не стане завершальним етапом переговорного процесу щодо війни в Україні. Очільник ОП Кирило Буданов заявив, що не сподівається на "прорив", однак він назвав це "прогресом".

Давид Арахамія переговори корупція Україна війна в Україні
Уляна Штін - Редактор стрічки новин
Автор:
Уляна Штін

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