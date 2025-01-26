Инаугурацию Трампа посетил Арахамия — что это может означать

Давид Арахамия. Фото: Reuters

Народный депутат Украины Давид Арахамия присутствовал на инаугурации Дональда Трампа. Украинский политик занял почетное место на церемонии в ротонде Капитолия. Это может свидетельствовать о намерениях Соединенных Штатов завершить войну с "хорошими" условиями для Украины.

Об этом сообщает издание The Independent в воскресенье, 26 января.

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Как отмечает издание, Давид Арахамия получил редкое место в ротонде Капитолия во время инаугурации Дональда Трампа. После этого он заявил, что ожидает встречи представителей США и Украины уже в следующем месяце.

"Мы сейчас работаем над тем, чтобы соответствующие встречи проходили на межпарламентском и других уровнях", — цитирует Арахамию издание.

Как отметили в сообщении, Арахамия был одним из немногих иностранных высокопоставленных гостей, которых допустили в здание. Один из источников The Independent отметил, что тем, кто беспокоится об Украине, стоит обратить внимание на присутствие Арахамии на инаугурации Трампа. Мол, это был очень важный шаг, который показывает намерение нового Президента США обеспечить "хорошую" сделку по завершению войны для Украины.

"Президент очень серьезно относится к этому вопросу. Есть ряд сложных вопросов, которые будут решены, но он собирается работать с Зеленским, и в ближайшее время состоится официальная встреча", — добавил источник.

Напомним, украинский Президент Владимир Зеленский ранее заявлял, что Дональд Трамп не сможет быстро закончить войну. Однако глава государства убежден, что американский лидер имеет влияние на РФ.

Дмитрий Песков сообщал, что российский диктатор Владимир Путин якобы готов встретиться с Дональдом Трампом. Он заявил, что Кремль сообщит о проведении встречи.