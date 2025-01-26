Інавгурацію Трампа відвідав Арахамія — що це може означати

Давид Арахамія. Фото: Reuters

Народний депутат України Давид Арахамія був присутній на інавгурації Дональда Трампа. Український політик зайняв почесне місце на церемонії в ротонді Капітолія. Це може свідчити про наміри Сполучених Штатів завершити війну з "хорошими умовами" для України.

Про це повідомляє видання The Independent у неділю, 26 січня.

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Візит Арахамії на інавгурацію Трампа

Як зазначає видання, Давид Арахамія отримав рідкісне місце в ротонді Капітолія під час інавгурації Дональда Трампа. Після цього він заявив, що очікує на зустріч представників США та України вже наступного місяця.

"Ми зараз працюємо над тим, щоб відповідні зустрічі проходили на міжпарламентському та інших рівнях", — цитує Арахамію видання.

Як наголосили у повідомленні, Арахамія був одним з небагатьох іноземних високопоставлених гостей, яких допустили до будівлі. Одне з джерел The Independent наголосило, що тим, хто турбується про Україну, варто звернути увагу на присутність Арахамії на інавгурації Трампа. Мовляв, це був дуже важливий крок, який показує намір нового Президента США забезпечити "хорошу" угоду щодо завершення війни для України.

"Президент дуже серйозно ставиться до цього питання. Є низка складних питань, які будуть вирішені, але він збирається працювати з Зеленським, і найближчим часом відбудеться офіційна зустріч", — додало джерело.

Нагадаємо, український Президент Володимир Зеленський раніше заявляв, що Дональд Трамп не зможе швидко закінчити війну. Однак глава держави переконаний, що американський лідер має вплив на РФ.

Дмитро Пєсков повідомляв, що російський диктатор Володимир Путін нібито готовий зустрітися з Дональдом Трампом. Він заявив, що Кремль повідомить про проведення зустрічі.