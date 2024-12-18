Помощь бойцам ГУР — Мировой Конгресс Украинцев передал пакет на 51 млн грн

Помощь бойцам ГУР. Фото: ГУР

Всемирный Конгресс Украинцев передал бойцам Главного управления разведки пакет помощи стоимостью 51 миллион гривен. Туда, в частности, вошли аптечки, дроны и оборудование.

Об этом сообщила пресс-служба ГУР в среду, 18 декабря.

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Помощь бойцам ГУР

В ГУР рассказали, что пакет помощи подразделениям активных действий ГУР Всемирный Конгресс Украинцев передал в рамках инициативы Unite with Ukraine, направленной на усиление способностей Сил безопасности и обороны Украины. Он содержит:

4 465 индивидуальных аптечек, специально разработанных под нужды подразделений активных действий ГУР МО,

медицинские ноши,

портативные кислородные концентраторы Saros,

гемостазные аппликаторы X-Stat, разработанные для эффективного контроля сильных кровотечений,

50 дронов "Бабай Heavy",

3 000 пар носков из шерсти мериноса от Украинского Народного дома в Перемышле (отделение Объединения украинцев в Польше) и компании Saint Javelin.

Аптечки для бойцов ГУР. Фото: ГУР

Помощь бойцам ГУР. Фото: ГУР

"Украинцы продолжают бороться за сохранение своего суверенитета, идентичности и образа жизни. Эта борьба выходит за пределы простого территориального спора: он воплощает глубокое стремление украинцев к свободе, демократии и фундаментальному праву на человеческое достоинство. И мы как мировая украинская диаспора здесь, чтобы их поддержать", — заявил директор инициативы Unite with Ukraine от Всемирного Конгресса украинцев Андрей Потичный.

В то же время руководитель ГУР Кирилл Буданов выразил благодарность Всемирному Конгрессу Украинцев и каждому гражданину Украины, кто продолжает усиливать военных разведчиков и в целом Силы безопасности и обороны Украины. По его словам, эта поддержка весома и системна.

Также известно, что в целом с февраля 2022 года ГУР получило от СКУ помощи на сумму более 121 миллиона гривен — в частности, медицинское оборудование, современные БпЛА и другую технику.

Напомним, 18 декабря глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что Австралия предоставила Украине помощь более чем на 1 миллиард долларов. 880 миллионов долларов из этих средств — именно военная поддержка.

Кроме того, несколько дней назад США объявили о выделении нового пакета военной помощи для Украины. В него вошли, в частности, беспилотники и боеприпасы.