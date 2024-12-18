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Аптечки і дрони — Світовий Конґрес Українців передав допомогу ГУР

18 грудня 2024 15:35
Карина Приходько - Редактор
Допомога бійцям ГУР — Світовий Конґрес Українців передав пакет на 51 млн грн
Допомога бійцям ГУР. Фото: ГУР
Карина Приходько - Редактор

Світовий Конґрес Українців передав бійцям Головного управління розвідки пакет допомоги вартістю 51 мільйон гривень. Туди, зокрема, увійшли, аптечки, дрони й обладнання.

Про це повідомила пресслужба ГУР у середу, 18 грудня.

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Допомога бійцям ГУР 

У ГУР розповіли, що пакет допомоги для підрозділів активних дій ГУР Світовий Конґрес Українців передав у межах ініціативи Unite with Ukraine, спрямованої на посилення спроможностей Сил безпеки та оборони України. Він містить:

  • 4 465 індивідуальних аптечок, спеціально розроблених під потреби підрозділів активних дій ГУР МО, 
  • медичні ноші,
  • портативні кисневі концентратори Saros,
  • гемостазні аплікатори X-Stat, розроблені для ефективного контролю сильних кровотеч,
  • 50 дронів "Бабай Heavy",
  • 3 000 пар шкарпеток з вовни мериноса від Українського Народного дому у Перемишлі (відділення Об’єднання українців у Польщі) та компанії Saint Javelin.
допомога бійцям ГУР
Аптечки для бійців ГУР. Фото: ГУР
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Допомога бійцям ГУР. Фото: ГУР

"Українці продовжують боротися за збереження свого суверенітету, ідентичності та способу життя. Ця боротьба виходить за межі простої територіальної суперечки: вона втілює глибоке прагнення українців до свободи, демократії та фундаментального права на людську гідність. І ми як світова українська діаспора тут, щоб їх підтримати", — заявив директор ініціативи Unite with Ukraine від Світового Конґресу Українців Андрій Потічний.

Водночас керівник ГУР Кирило Буданов висловив вдячність Світовому Конґресу Українців та кожному громадянину України, хто продовжує посилювати воєнних розвідників та загалом Сили безпеки та оборони України. За його словами, ця підтримка вагома і системна. 

Також відомо, що загалом з лютого 2022 року ГУР отримало від СКУ допомоги на суму понад 121 мільйон гривень — зокрема, медичне обладнання, сучасні БпЛА та іншу техніку.

Нагадаємо, 18 грудня очільник МЗС України Андрій Сибіга заявив, що Австралія надала Україні допомогу на понад 1 мільярд доларів. 880 мільйонів доларів з цих коштів — саме військова підтримка.

Крім того, кілька днів тому США оголосили про виділення нового пакета військової допомоги для України. До нього увійшли, зокрема, безпілотники та боєприпаси.

Конгрес військова допомога аптеки дрони війна в Україні ГУР

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