Девушка сидит на улице и смотрит в мобильный телефон. Фото: УНИАН

Во вторник, 17 ноября, пользователи в разных странах начали массово жаловаться на проблемы с популярными онлайн-платформами. Люди сообщают о трудностях с доступом к сайтам, приложениям и отдельным функциям сервисов. Причины одновременного роста количества жалоб пока неизвестны.

Об этом стало известно из сервиса Downdetector, передает Новини.LIVE.

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Жалобы на работу онлайн-платформ. Скриншот: Downdetector

Какие интернет-сервисы работают со сбоями

По данным Downdetector, вечером 17 ноября резко возросло количество жалоб на работу сразу нескольких популярных платформ.

В частности, пользователи сообщают о проблемах с такими сервисами:

Telegram;

Facebook;

YouTube;

Google и Gmail;

iCloud и Apple Pay;

Microsoft;

Roblox;

Steam.

Также на украинской версии Downdetector зафиксировали рост количества жалоб на работу мобильного оператора Kyivstar.

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По состоянию на 22:34 графики сервиса показывали заметные всплески сообщений. Большинство жалоб в соответствующем разделе касалось Telegram, Facebook и Roblox.

Что известно о цифровом апокалипсисе 17 ноября

Массовые жалобы появились на фоне слухов о якобы глобальном "цифровом апокалипсисе". В соцсетях ранее распространялись сообщения о том, что именно 17 ноября хакеры атакуют банки, деньги со счетов исчезнут, а интернет отключат на три месяца.

Одной из причин появления таких слухов стала запланированная проверка системы экстренного оповещения в США.

Проверка предполагала кратковременное прерывание теле- и радиоэфира для трансляции специального сообщения. Отключение интернета или мобильной связи не планировалось.

Американский фактчекинг-проект PolitiFact проверил эти утверждения и признал их ложными. Журналисты также установили, что видео, на котором президент США Дональд Трамп якобы предупреждает о 90-дневном отключении, было смонтировано.

Однако подтверждений подготовки глобального отключения интернета нет. Также нет доказательств того, что нынешние технические проблемы связаны с распространяющимися в соцсетях прогнозами.

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что 17 ноября пользователи Apple столкнулись с проблемами при оплате через Apple Pay. Также поступали жалобы на авторизацию в учетных записях, работу iCloud и App Store.

Кроме того, Новини.LIVE писали о масштабном техническом сбое Microsoft 12–13 ноября. Тогда перебои в работе Outlook, Teams и других продуктов Microsoft 365 затруднили работу компаний, учебных заведений и государственных учреждений в разных странах.