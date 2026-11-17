Дівчина сидить на вулиці та дивиться в мобільний телефон. Фото: УНІАН

У вівторок, 17 листопада, користувачі в різних країнах почали масово скаржитися на проблеми з популярними онлайн-платформами. Люди повідомляють про труднощі з доступом до сайтів, застосунків та окремих функцій сервісів. Причини одночасного зростання кількості скарг поки невідомі.

Про це стало відомо з сервісу Downdetector, передає Новини.LIVE.

Реклама

Скарги на роботу онлайн-платформ. Скриншот: Downdetector

Які інтернет-сервіси працюють зі збоями

За даними Downdetector, увечері 17 листопада різко зросла кількість скарг на роботу одразу кількох популярних платформ.

Зокрема, користувачі повідомляють про проблеми з такими сервісами:

Telegram;

Facebook;

YouTube;

Google та Gmail;

iCloud та Apple Pay;

Microsoft;

Roblox;

Steam.

Також на українській версії Downdetector зафіксували зростання кількості скарг на роботу мобільного оператора Kyivstar.

Читайте також:

Станом на 22:34 графіки сервісу показували помітні сплески повідомлень. Найбільше скарг у відповідному розділі стосувалося Telegram, Facebook та Roblox.

Що відомо про цифровий апокаліпсис 17 листопада

Масові скарги з'явилися на тлі чуток про нібито глобальний "цифровий апокаліпсис". У соцмережах раніше поширювали повідомлення, що саме 17 листопада хакери атакують банки, гроші з рахунків зникнуть, а інтернет відключать на три місяці.

Однією з причин появи таких чуток стала запланована перевірка системи екстреного оповіщення у США.

Перевірка передбачала коротке переривання теле- та радіоефіру для трансляції спеціального повідомлення. Відключення інтернету чи мобільного зв'язку не планувалося.

Американський фактчекінговий проєкт PolitiFact перевірив ці твердження та визнав їх неправдивими. Журналісти також встановили, що відео, на якому президент США Дональд Трамп нібито попереджає про 90-денний блекаут, було змонтоване.

Але підтверджень підготовки глобального відключення інтернету немає. Також немає доказів, що нинішні технічні проблеми пов'язані з поширеними в соцмережах прогнозами.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли, що 17 листопада користувачі Apple зіткнулися з проблемами під час оплати через Apple Pay. Також надходили скарги на авторизацію в облікових записах, роботу iCloud та App Store.

Крім того, Новини.LIVE писали про масштабний технічний збій Microsoft 12–13 листопада. Тоді перебої в Outlook, Teams та інших продуктах Microsoft 365 ускладнили роботу компаній, навчальних закладів і державних установ у різних країнах.