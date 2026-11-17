Термінова новина

У роботі сервісів Apple стався масштабний збій. Користувачі повідомляють про проблеми з оплатою через Apple Pay, входом до облікових записів, доступом до iCloud та App Store.

Про це повідомляє Downdetector, передає Новини.LIVE.

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Що відомо про збої в роботі сервісів

Про несправності масово пишуть у соціальних мережах. За словами користувачів, вони не можуть авторизуватися у своїх облікових записах Apple. У деяких випадках не працює навіть вхід через браузер на сайті iCloud.

Проблема стосується не лише нової авторизації. Окремі застосунки та сервіси, пов’язані з Apple Account, вимагають повторного входу або підтвердження особи. Однак завершити цей процес користувачам не вдається. Серед потенційно зачеплених платформ також називають App Store Connect — сервіс для розробників застосунків, Apple School Manager — інструмент для освітніх установ, а також Apple Business Manager — платформу для управління пристроями та сервісами в компаніях.

Наслідки таких перебоїв можуть відчути не лише власники пристроїв Apple, а й розробники, навчальні заклади та бізнес.