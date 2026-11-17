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В работе сервисов Apple произошел масштабный сбой. Пользователи сообщают о проблемах с оплатой через Apple Pay, входом в учетные записи, доступом к iCloud и App Store.

Об этом сообщает Downdetector, передает Новини.LIVE.

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Что известно о сбоях в работе сервисов

О сбоях массово пишут в социальных сетях. По словам пользователей, они не могут авторизоваться в своих учетных записях Apple. В некоторых случаях не работает даже вход через браузер на сайте iCloud.

Проблема касается не только новой авторизации. Отдельные приложения и сервисы, связанные с Apple Account, требуют повторного входа или подтверждения личности. Однако завершить этот процесс пользователям не удается. Среди потенциально затронутых платформ также называют App Store Connect — сервис для разработчиков приложений, Apple School Manager — инструмент для образовательных учреждений, а также Apple Business Manager — платформу для управления устройствами и сервисами в компаниях.

Последствия таких сбоев могут ощутить на себе не только владельцы устройств Apple, но и разработчики, учебные заведения и бизнес.