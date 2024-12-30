Дело Трампа — апелляционный суд США вынес приговор по насилию

Дональд Трамп. Фото: Reuters

Федеральный апелляционный суд в понедельник 30 декабря поддержал заключение присяжных по делу о том, что Дональд Трамп совершил сексуальное насилие над Джин Кэрролл. Это произошло в гардеробной элитного универмага в середине 1990-х годов.

Об этом сообщило издание Associated Press в понедельник, 30 декабря.

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2-й окружной апелляционный суд США поддержал решение присяжных о выплате Трампом Джин Кэрролл 5 миллионов долларов за клевету и сексуальное насилие. В суде Кэрролл заявила, что Трамп превратил дружескую встречу весной 1996 года в жестокое нападение.

Трамп неоднократно отрицал факт нападения и не являлся на судебные заседания. Однако в начале этого года он дал краткие показания по делу о клевете. Тогда присяжные решили, что Трамп должен выплатить 83,3 миллиона долларов писательнице Джин Кэрролл.

"Господин Трамп не продемонстрировал, что окружной суд допустил ошибку в каком-либо из обжалованных решений", — заявил 2-й окружной апелляционный суд США.

Роберта Каплан, адвокат, представлявшая интересы Джин Кэрролл во время судебного разбирательства заявила, что сторона решением удовлетворена. Каплан поблагодарила суд за тщательное рассмотрение аргументов сторон.

Напомним, в Соединенных Штатах Америки перенесли суд над обвиняемым в покушении на новоизбранного президента Дональда Трампа в гольф-клубе. Заседание состоится в сентябре следующего года.

Дональд Трамп подал запрос в Верховный суд с просьбой отложить действие закона, требующего от китайской компании ByteDance продать TikTok, до 19 января 2025 года, чтобы предотвратить запрет платформы в США. Он заявил, что знает, как уладить ситуацию.