Президентом Генассамблеи ООН стала Анналена Бербок

Новоизбранный президент Генассамблеи ООН Анналена Бербок. Фото: Reuters

Бывшего министра иностранных дел Германии Анналену Бербок избрали президентом Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций. Следовательно, Бербок станет президентом 80-й сессии Генассамблеи ООН.

Об этом сообщила пресс-служба ООН в понедельник, 2 июня, в соцсети X.

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Анналена Бербок во время голосования Генассамблеи ООН. Фото: UN News/X

Бербок избрана президентом Генассамблеи ООН — детали

Итак, Бербок станет президентом 80-й сессии Генассамблеи ООН (сентябрь 2025 года — сентябрь 2026 года). За ее кандидатуру проголосовали 167 представителей стран-членов.

Как отмечает Deutsche Welle, во время своей речи экс-глава МИД Германии поблагодарила представителей стран за оказанное доверие и заявила, что планирует быть "честным посредником" в работе Генассамблеи.

В то же время журнал Spiegel пишет, что Бербок была единственным кандидатом на должность. Несмотря на это, голосование состоялось в тайном режиме — по настоянию одного из членов ООН. По информации из дипломатических кругов, инициатором тайного голосования стала Россия.

Отмечается, что в течение последних недель Россия не скрывала, что считает Бербок неподходящим кандидатом, и обвиняла ее в "откровенной предвзятости".

Ранее мы информировали, что ООН собрала данные о систематических атаках России на гражданских в Херсоне.

Также недавно в Организации Объединенных Наций заявили, что хотят завершения полномасштабной войны в Украине.