Президенткою Генасамблеї ООН стала Анналена Бербок

Анналена Бербок стала новою президенткою Генасамблеї ООН
Колишню міністерку закордонних справ Німеччини Анналену Бербок обрали президенткою Генеральної асамблеї Організації Об’єднаних Націй. Відтак, Бербок стане президенткою 80-ї сесії Генасамблеї ООН.
Про це повідомила пресслужба ООН у понеділок, 2 червня, в соцмережі X.
Бербок обрано президенткою Генасамблеї ООН — деталі
Отже, Бербок стане президенткою 80-ї сесії Генасамблеї ООН (вересень 2025 року — вересень 2026 року). За її кандидатуру проголосували 167 представників країн-членів.
Як зазначає Deutsche Welle, під час своєї промови ексочільниця МЗС Німеччини подякувала представникам країн за надану довіру і заявила, що планує бути "чесною посередницею" у роботі Генасамблеї.
Водночас журнал Spiegel пише, що Бербок була єдиною кандидаткою на посаду. Попри це, голосування відбулося у таємному режимі — за наполяганням одного з членів ООН. За інформацією з дипломатичних кіл, ініціатором таємного голосування стала Росія.
Зазначається, що протягом останніх тижнів Росія не приховувала, що вважає Бербок невідповідною кандидаткою, та звинувачувала її у "відвертій упередженості".
Раніше ми інформували, що ООН зібрала дані про систематичні атаки Росії на цивільних у Херсоні.
Також нещодавно в Організації Обʼєднаних Націй заявили, що хочуть завершення повномасштабної війни в Україні.
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