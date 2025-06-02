Президенткою Генасамблеї ООН стала Анналена Бербок

Новообрана президентка Генасамблеї ООН Анналена Бербок. Фото: Reuters

Колишню міністерку закордонних справ Німеччини Анналену Бербок обрали президенткою Генеральної асамблеї Організації Об’єднаних Націй. Відтак, Бербок стане президенткою 80-ї сесії Генасамблеї ООН.

Про це повідомила пресслужба ООН у понеділок, 2 червня, в соцмережі X.

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Анналена Бербок під час голосування Генасамблеї ООН. Фото: UN News/X

Бербок обрано президенткою Генасамблеї ООН — деталі

Отже, Бербок стане президенткою 80-ї сесії Генасамблеї ООН (вересень 2025 року — вересень 2026 року). За її кандидатуру проголосували 167 представників країн-членів.

Як зазначає Deutsche Welle, під час своєї промови ексочільниця МЗС Німеччини подякувала представникам країн за надану довіру і заявила, що планує бути "чесною посередницею" у роботі Генасамблеї.

Водночас журнал Spiegel пише, що Бербок була єдиною кандидаткою на посаду. Попри це, голосування відбулося у таємному режимі — за наполяганням одного з членів ООН. За інформацією з дипломатичних кіл, ініціатором таємного голосування стала Росія.

Зазначається, що протягом останніх тижнів Росія не приховувала, що вважає Бербок невідповідною кандидаткою, та звинувачувала її у "відвертій упередженості".

Раніше ми інформували, що ООН зібрала дані про систематичні атаки Росії на цивільних у Херсоні.

Також нещодавно в Організації Обʼєднаних Націй заявили, що хочуть завершення повномасштабної війни в Україні.