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Главная Новости дня Андрющенко: оккупированная часть Донбасса третьи сутки без света и тепла

Андрющенко: оккупированная часть Донбасса третьи сутки без света и тепла

Ua ru
16 ноября 2026 17:38
Эксклюзив
Оккупированная Донецкая область уже третьи сутки без света: Андрющенко предупредил о тяжелой зиме REUTERS/Alexander Ermochenko
Временно оккупированный Донецк. Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko

Руководитель Центра по изучению оккупации Петр Андрющенко сообщил, что оккупированная часть Донецкой области уже третьи сутки находится в условиях отключения электроэнергии. По его словам, шансов на скорейшее восстановление света и тепла нет.

Об этом Петр Андрющенко сообщил в эфире День.LIVE.

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Ситуация на временно оккупированных территориях Украины

"Подготовка ведётся, зима будет, а жизни зимой точно не будет. Ну, например, чтобы не долго расписывать там, скажем, какие-то картинки, на самом деле Донецкая область уже третьи сутки, по сути, находится в полном блэкауте. И, судя по всему, уже официальные лица так называемой "ДНР", глава их правительства, уже официально заявил: "Мы не знаем, как будем зимовать", — отметил Андрющенко.

В "ДНР" жалуются, что не могут запустить котельные, но пытаются сделать так, чтобы заработали подстанции.

Из-за отключения электроэнергии прекратили работу насосные станции, поэтому обеспечить подачу воды и запустить котельные пока невозможно. В то же время имеющихся мощностей недостаточно, чтобы стабилизировать работу системы.

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Подобная критическая ситуация сложилась и на оккупированной территории Запорожской области. Из-за остановки насосного оборудования местные жители остались без централизованного водоснабжения.

Оккупационные власти пытаются обеспечить людей водой с помощью автоцистерн и установки уличных резервуаров, ведь технических возможностей для полноценного восстановления работы водопроводных сетей пока нет.

По словам Андрющенко, вероятно, эта зима станет самой тяжелой, начиная с 2022 года.

Как писали Новини.LIVE, уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что Украина провела переговоры с командой первой леди США Мелании Трамп о создании отдельного механизма возвращения гражданских украинцев, удерживаемых в России и на временно оккупированных территориях.

Ранее генсек НАТО Марк Рютте заявил, что сомневается, что Украина сможет восстановить контроль над всеми своими территориями в рамках потенциального завершения войны с Россией.

ДНР война Донецкая область Запорожская область оккупация блэкаут
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула

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