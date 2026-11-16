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Головна Новини дня Андрющенко: окупована частина Донеччини третю добу без світла і тепла

Андрющенко: окупована частина Донеччини третю добу без світла і тепла

Ua ru
16 листопада 2026 17:38
Ексклюзив
Окупована Донеччина третю добу без світла: Андрющенко попередив про важку зиму REUTERS/Alexander Ermochenko
Тимчасово окупований Донецьк. Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko

Керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко повідомив, що окупована частина Донецької області третю добу перебуває у блекауті. За його словами, шансів на швидке відновлення світла та тепла немає.

Про це Петро Андрющенко повідомив в ефірі День.LIVE.

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Ситуація на тимчасово окупованих територіях України

"Підготовки є, зима буде, а життя взимку не буде точно. Ну, наприклад, щоб довго не намальовувати там, скажімо, якісь картинки насправді Донецька область третю добу, по суті, знаходиться в повному блекауті. І, судячи за все, вже офіційні особи так званої "ДНР", очільник їх уряду, вже офіційно сказав: "Ми не знаємо, як ми будемо зимувати", — зазначив Андрющенко.

У "ДНР" скаржаться, що не можуть запустити котельні, але намагаються зробити так, аби запрацювали підстанції. 

Через знеструмлення припинили роботу помпові станції, тому забезпечити подачу води та запустити котельні наразі неможливо. Водночас наявних потужностей недостатньо, щоб стабілізувати роботу системи.

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Подібна критична ситуація склалася й на окупованій території Запорізької області. Через зупинку насосного обладнання місцеві жителі залишилися без централізованого водопостачання.

Окупаційна влада намагається забезпечити людей водою за допомогою автоцистерн і встановлення вуличних резервуарів, адже технічних можливостей для повноцінного відновлення роботи водопровідних мереж наразі немає.

За словами Андрющенка, ймовірно, ця зима буде найважчою, починаючи з 2022 року.

Як писали Новини.LIVE, уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що Україна провела переговори з командою першої леді США Меланія Трамп щодо створення окремого механізму повернення цивільних українців, яких утримують у Росії та на тимчасово окупованих територіях.

Раніше генсек НАТО Марк Рютте заявив, що сумнівається, що Україна зможе відновити контроль над усіма своїми територіями в межах потенційного завершення війни з Росією.

ДНР війна Донецька область Запорізька область окупація блекаут
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула

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