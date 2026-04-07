Андрющенко: интернет на ВОТ работает лучше, чем в России

Мужчина с телефоном. Фото: AP

Руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко рассказал, что интернет и мессенджеры значительно лучше работают на оккупированных территориях Украины, чем в России. В то же время противник пытается загнать местное население в российскую соцсеть МАХ. Известно, что она требует данные пользователей, которые используют спецслужбы противника.

Об этом эксклюзивно Петр Андрющенко рассказал Новини.LIVE в эфире Ранок.LIVE во вторник, 7 апреля.

Работа интернета на оккупированных территориях Украины

"На оккупированных территориях даже интернет и мессенджеры работают лучше, чем на территории РФ. Это связано с тем, что здесь близко фронт, и россияне не могут настолько ограничить работу интернета. Это прямо влияет на ход боевых действий, координацию, связь и так далее, особенно после отключения Starlink", — говорит Андрющенко.

По его словам, любой, кто установил российскую соцсеть MAX, тот предоставляет всю информацию для спецслужб противника. Впрочем, благодаря украинским рекомендациям по кибербезопасности и встроенным в Telegram средствам обхода ограничений, на вражескую платформу перешла лишь незначительная часть пользователей — около 15-20%.

"Если брать оккупированные территории, то любой гаджет, который будет приобретен на оккупированных территориях, там уже есть предустановленная ФСБшниками программа. Она не удаляется, не сбрасывается, с ней ничего невозможно сделать, и фактически телефон превращается в абсолютное средство слежки. Это известная история", — говорит руководитель Центра изучения оккупации.

Люди пытаются пользоваться телефонами, которые были приобретены еще до начала оккупации. В то же время такой программы нет в телефонах, которые продают на территории РФ. Таким образом, тотальная слежка наблюдается на временно оккупированных территориях.

"Здесь вопрос лишь в том, когда, как и кого россияне возьмут в разработку", — добавил Андрющенко.

Российский мессенджер MAX

Мессенджер создан в 2025 году. Приложение позволяет россиянам также получать государственные электронные услуги, верифицировать личность с помощью цифрового ID, использовать усиленную электронную подпись и осуществлять платежи.

Во время регистрации требуется:

IP-адрес и данные о местонахождении (включая точную и приблизительную геолокацию);

контакты из телефонной книги;

сведения об активности в приложении;

сведения об установленных приложениях;

данные буфера обмена;

фото, видео и аудиофайлы.

Информация передается государственным органам России, среди которых ФСБ, МВД, Налоговая служба и другие.

Как писали Новини.LIVE, в России прошли митинги против ограничения интернета, но власти решили подавить акции. Правоохранители задерживали протестующих.

Ранее в Центре национального сопротивления сообщили, что на ВОТ противник существенно ограничивает доступ к интернету и соцсетям. В частности, Россия блокирует независимые медиа и сервисы для обхода ограничений.