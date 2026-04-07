Головна Новини дня Андрющенко: інтернет на окупованих територіях працює краще, ніж в РФ

Дата публікації: 7 квітня 2026 12:58
Чоловік з телефоном. Фото: AP

Керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко розповів, що інтернет та месенджери значно краще працюють на окупованих територіях України, ніж у Росії. Водночас противник намагається загнати місцеве населення у російську соцмережу МАХ. Відомо, що вона вимагає дані користувачів, які використовують спецслужби противника.

Про це ексклюзивно Петро Андрющенко розповів Новини.LIVE в ефірі Ранок.LIVE у вівторок, 7 квітня.

Робота інтернету на окупованих територіях України

"На окупованих територіях навіть інтернет і месенджери працюють краще, ніж на території РФ. Це повʼязано з тим, що тут близько фронт, і росіяни не можуть настільки обмежити роботу інтернету. Це прямо впливає на перебіг бойових дій, координацію, звʼязок і таке інше, особливо після відключення Starlink", — каже Андрющенко.

За його словами, будь-хто, хто встановив російську соцмережу MAX, той надає всі інформацію для спецслужб противника. Втім завдяки українським рекомендаціям із кібербезпеки та вбудованим у Telegram засобам обходу обмежень, на ворожу платформу перейшла лише незначна частка користувачів — близько 15–20%.

"Якщо брати окуповані території, то будь-який гаджет, який буде придбаний на окупованих територіях, там вже є передустановлена ФСБшниками програма. Вона не видаляється, не скидається, з нею нічого неможливо зробити, і фактично телефон перетворюється на абсолютний засіб стеження. Це відома історія", — каже керівник Центру вивчення окупації.

Люди намагаються користуватися телефонами, які були придбані ще до початку окупації. Водночас такої програми немає у телефонах, які продають на території РФ. Таким чином, тотальне стеження спостерігається на тимчасово окупованих територіях. 

"Тут питання лише в тому, коли, як і кого росіяни візьмуть в розробку", — додав Андрющенко.

Російський месенджер MAX

Месенджер створено у 2025 році. Додаток дозволяє росіянам також отримувати державні електронні послуги, верифікувати особу за допомогою цифрового ID, використовувати посилений електронний підпис і здійснювати платежі. 

Під час реєстрації вимагається:

  • IP-адреса та дані про місцезнаходження (включно з точною та приблизною геолокацією);
  • контакти з телефонної книги;
  • відомості про активність у додатку;
  • відомості про встановлені додатки;
  • дані буфера обміну;
  • фото, відео та аудіофайли.

Інформація передається державним органам Росії, серед яких ФСБ, МВС, Податкова служба та інші. 

Як писали Новини.LIVE, у Росії відбулися мітинги проти обмеження інтернету, але влада вирішила придушити акції. Правоохоронці затримували протестувальників.

Раніше у Центрі національного спротиву повідомили, що на ТОТ противник суттєво обмежує доступ до інтернету та соцмереж. Зокрема, Росія блокує незалежні медіа та сервіси для обходу обмежень.

інтернет окупація ефір Новини.LIVE
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула
