Андрющенко: інтернет на окупованих територіях працює краще, ніж в РФ

Чоловік з телефоном. Фото: AP

Керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко розповів, що інтернет та месенджери значно краще працюють на окупованих територіях України, ніж у Росії. Водночас противник намагається загнати місцеве населення у російську соцмережу МАХ. Відомо, що вона вимагає дані користувачів, які використовують спецслужби противника.

Про це ексклюзивно Петро Андрющенко розповів Новини.LIVE в ефірі Ранок.LIVE у вівторок, 7 квітня.

Робота інтернету на окупованих територіях України

"На окупованих територіях навіть інтернет і месенджери працюють краще, ніж на території РФ. Це повʼязано з тим, що тут близько фронт, і росіяни не можуть настільки обмежити роботу інтернету. Це прямо впливає на перебіг бойових дій, координацію, звʼязок і таке інше, особливо після відключення Starlink", — каже Андрющенко.

За його словами, будь-хто, хто встановив російську соцмережу MAX, той надає всі інформацію для спецслужб противника. Втім завдяки українським рекомендаціям із кібербезпеки та вбудованим у Telegram засобам обходу обмежень, на ворожу платформу перейшла лише незначна частка користувачів — близько 15–20%.

"Якщо брати окуповані території, то будь-який гаджет, який буде придбаний на окупованих територіях, там вже є передустановлена ФСБшниками програма. Вона не видаляється, не скидається, з нею нічого неможливо зробити, і фактично телефон перетворюється на абсолютний засіб стеження. Це відома історія", — каже керівник Центру вивчення окупації.

Читайте також:

Люди намагаються користуватися телефонами, які були придбані ще до початку окупації. Водночас такої програми немає у телефонах, які продають на території РФ. Таким чином, тотальне стеження спостерігається на тимчасово окупованих територіях.

"Тут питання лише в тому, коли, як і кого росіяни візьмуть в розробку", — додав Андрющенко.

Російський месенджер MAX

Месенджер створено у 2025 році. Додаток дозволяє росіянам також отримувати державні електронні послуги, верифікувати особу за допомогою цифрового ID, використовувати посилений електронний підпис і здійснювати платежі.

Під час реєстрації вимагається:

IP-адреса та дані про місцезнаходження (включно з точною та приблизною геолокацією);

контакти з телефонної книги;

відомості про активність у додатку;

відомості про встановлені додатки;

дані буфера обміну;

фото, відео та аудіофайли.

Інформація передається державним органам Росії, серед яких ФСБ, МВС, Податкова служба та інші.

Як писали Новини.LIVE, у Росії відбулися мітинги проти обмеження інтернету, але влада вирішила придушити акції. Правоохоронці затримували протестувальників.

Раніше у Центрі національного спротиву повідомили, що на ТОТ противник суттєво обмежує доступ до інтернету та соцмереж. Зокрема, Росія блокує незалежні медіа та сервіси для обходу обмежень.