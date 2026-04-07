Андрющенко: інтернет на окупованих територіях працює краще, ніж в РФ
Керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко розповів, що інтернет та месенджери значно краще працюють на окупованих територіях України, ніж у Росії. Водночас противник намагається загнати місцеве населення у російську соцмережу МАХ. Відомо, що вона вимагає дані користувачів, які використовують спецслужби противника.
Про це ексклюзивно Петро Андрющенко розповів Новини.LIVE в ефірі Ранок.LIVE у вівторок, 7 квітня.
Робота інтернету на окупованих територіях України
"На окупованих територіях навіть інтернет і месенджери працюють краще, ніж на території РФ. Це повʼязано з тим, що тут близько фронт, і росіяни не можуть настільки обмежити роботу інтернету. Це прямо впливає на перебіг бойових дій, координацію, звʼязок і таке інше, особливо після відключення Starlink", — каже Андрющенко.
За його словами, будь-хто, хто встановив російську соцмережу MAX, той надає всі інформацію для спецслужб противника. Втім завдяки українським рекомендаціям із кібербезпеки та вбудованим у Telegram засобам обходу обмежень, на ворожу платформу перейшла лише незначна частка користувачів — близько 15–20%.
"Якщо брати окуповані території, то будь-який гаджет, який буде придбаний на окупованих територіях, там вже є передустановлена ФСБшниками програма. Вона не видаляється, не скидається, з нею нічого неможливо зробити, і фактично телефон перетворюється на абсолютний засіб стеження. Це відома історія", — каже керівник Центру вивчення окупації.
Люди намагаються користуватися телефонами, які були придбані ще до початку окупації. Водночас такої програми немає у телефонах, які продають на території РФ. Таким чином, тотальне стеження спостерігається на тимчасово окупованих територіях.
"Тут питання лише в тому, коли, як і кого росіяни візьмуть в розробку", — додав Андрющенко.
Російський месенджер MAX
Месенджер створено у 2025 році. Додаток дозволяє росіянам також отримувати державні електронні послуги, верифікувати особу за допомогою цифрового ID, використовувати посилений електронний підпис і здійснювати платежі.
Під час реєстрації вимагається:
- IP-адреса та дані про місцезнаходження (включно з точною та приблизною геолокацією);
- контакти з телефонної книги;
- відомості про активність у додатку;
- відомості про встановлені додатки;
- дані буфера обміну;
- фото, відео та аудіофайли.
Інформація передається державним органам Росії, серед яких ФСБ, МВС, Податкова служба та інші.
Раніше у Центрі національного спротиву повідомили, що на ТОТ противник суттєво обмежує доступ до інтернету та соцмереж. Зокрема, Росія блокує незалежні медіа та сервіси для обходу обмежень.
