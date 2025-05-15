По словам Сибиги, они с Рубио скоординировали позиции в ходе переговоров между Украиной и РФ

Глава МИД Украины Андрей Сибига и Госсекретарь США Марко Рубио в Турции. Фото: x.com/andrii_sybiha

Глава МИД Украины Андрей Сибига встретился в Анталии с Госсекретарем США Марко Рубио. Чиновники скоординировали позиции в течение этой критически важной недели, когда встретятся переговорные группы Украины и РФ в Турции.

Об этом Андрей Сибига сообщил в соцсети X.

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Сообщение Андрея Сибиги. Фото: Скриншот

В заметке Сибига отметил, что подтвердил "твердую и последовательную приверженность Украины мирным усилиям президента Трампа и поблагодарил Соединенные Штаты за их участие".

Глава МИД Украины отметил, что они вместе с Марко Рубио подробно обсудили логику дальнейших шагов и поделились общими подходами.

"Крайне важно, чтобы Россия ответила на конструктивные шаги Украины. Пока этого не произошло. Москва должна понять, что отказ от мира имеет свою цену",— отметил в сообщении глава МИД Украины.

Также стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский вылетает в Турцию. Там он встретится с президентом страны Реджепом Эрдоганом, а также возможен визит в Стамбул Госсекретаря Трампа Марко Рубио.

Между тем стало известно, что диктатор РФ Путин согласовал состав делегации для переговоров в Турции. Делегацию российских оккупантов возглавит печально известный министр культуры Владимир Мединский.