По словам Сибиги, они с Рубио скоординировали позиции в ходе переговоров между Украиной и РФ

Андрей Сибига встретился с Марко Рубио в Анталии — о чем говорили
Глава МИД Украины Андрей Сибига встретился в Анталии с Госсекретарем США Марко Рубио. Чиновники скоординировали позиции в течение этой критически важной недели, когда встретятся переговорные группы Украины и РФ в Турции.
Об этом Андрей Сибига сообщил в соцсети X.
О чем говорили Сибига и Рубио
В заметке Сибига отметил, что подтвердил "твердую и последовательную приверженность Украины мирным усилиям президента Трампа и поблагодарил Соединенные Штаты за их участие".
Глава МИД Украины отметил, что они вместе с Марко Рубио подробно обсудили логику дальнейших шагов и поделились общими подходами.
"Крайне важно, чтобы Россия ответила на конструктивные шаги Украины. Пока этого не произошло. Москва должна понять, что отказ от мира имеет свою цену",— отметил в сообщении глава МИД Украины.
Также стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский вылетает в Турцию. Там он встретится с президентом страны Реджепом Эрдоганом, а также возможен визит в Стамбул Госсекретаря Трампа Марко Рубио.
Между тем стало известно, что диктатор РФ Путин согласовал состав делегации для переговоров в Турции. Делегацию российских оккупантов возглавит печально известный министр культуры Владимир Мединский.
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