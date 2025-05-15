За словами Сибіги, вони з Рубіо скоординували позиції протягом переговорів між Україною та РФ

Голова МЗС України Андрій Сибіга та Держсекретар США Марко Рубіо в Туреччині. Фото: x.com/andrii_sybiha

Голова МЗС України Андрій Сибіга зустрівся в Анталії з Держсекретарем США Марко Рубіо. Чиновники скоординували позиції протягом цього критично важливого тижня, коли зустрінуться переговорні групи України та РФ у Туреччині.

Про це Андрій Сибіга повідомив у соцмережі X.

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Повідомлення Андрія Сибіги. Фото: Скриншот

У дописі Сибіга зазначив, що підтвердив "тверду та послідовну відданість України мирним зусиллям президента Трампа та подякував Сполученим Штатам за їхню участь".

Голова МЗС України зазначив, що вони разом з Марко Рубіо детально обговорили логіку подальших кроків та поділилися загальними підходами.

"Вкрай важливо, щоб Росія відповіла на конструктивні кроки України. Поки що цього не відбулося. Москва повинна зрозуміти, що відмова від миру має свою ціну", — зазначив у повідомленні голова МЗС України.

Також стало відомо, що президент України Володимир Зеленський вилітає до Туреччини. Там він зустрінеться з президентом країни Реджепом Ердоганом, а також можливий візит до Стамбулу Держсекретаря Трампа Марко Рубіо.

Тим часом стало відомо, що диктатор РФ Путін узгодив склад делегації для переговорів у Туреччині. Делегацію російських окупантів очолить сумнозвісний міністр культури Володимир Мединський.