Кущ объяснил, почему США ослабили санкции в отношении российского дизельного топлива

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Ослабление санкций США в отношении российского дизельного топлива может преследовать не столько экономическую, сколько геополитическую цель. Финансовый аналитик Алексей Кущ считает, что таким образом Вашингтон мог сделать Кремлю своеобразный аванс перед предстоящими переговорами с участием Китая.

Об этом эксперт заявил в эфире программы Новини.LIVE "Світ на зламі".

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Как США могут сочетать уступки и давление на Россию

По словам Куща, принятие так называемого закона Линдси Грэма о санкциях против России он ранее рассматривал как инструмент давления прежде всего на Китай. По его мнению, предусмотренные документом вторичные санкции фактически могли стать механизмом введения пошлин против Пекина.

Аналитик отметил, что торговое противостояние между США и Китаем было отложено после предварительных переговоров Дональда Трампа и Си Цзиньпина. В то же время, по его оценке, ключевая встреча лидеров еще впереди — она должна состояться на саммите АТЭС в Китае в ноябре 2026 года.

Кущ предположил, что во время этой встречи Вашингтон и Пекин могут проверить, как будет работать условный формат G2. По его словам, одним из возможных направлений взаимодействия может стать совместное давление на Россию с целью прекращения боевых действий.

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Эксперт пояснил, что американская стратегия часто предусматривает чередование уступок и жестких требований. Сначала Вашингтон может пойти на определенные уступки по второстепенному вопросу, а впоследствии потребовать уступок по вопросу, который считает основным.

"Ну, так вот, в данном случае в отношении России США сделали такой своеобразный аванс в виде снятия санкций в отношении российского дизельного топлива, для того чтобы в ноябре, возможно, вместе с Китаем выдвинуть достаточно жесткие требования к России относительно завершения войны", — заявил Кущ.

В то же время аналитик подчеркнул, что пока неизвестно, каких именно договоренностей могут достичь США и Китай и приведут ли их переговоры к согласованному давлению на Москву.

Как сообщали Новини.LIVE, 17 октября Дональд Трамп подписал указ, приостанавливающий применение части пошлин против России, предусмотренных "законом Грема". Решение в Вашингтоне объяснили соответствием национальным интересам США, а Bloomberg связывает его со стремлением снизить цены на дизельное топливо накануне промежуточных выборов 3 ноября. В то же время указ не отменяет эти меры окончательно, поэтому Трамп сохраняет возможность возобновить их в будущем.

Как сообщали Новини.LIVE, 24 сентября президент США Дональд Трамп и лидер Китая Си Цзиньпин встретились в Белом доме и обсудили ряд международных вопросов, в частности войну в Украине, ситуацию на Ближнем Востоке и Корейском полуострове. По информации китайской стороны, Си Цзиньпин также выразил поддержку возобновлению диалога между США и Ираном и заявил о стремлении развивать конструктивные и стабильные отношения между Пекином и Вашингтоном.