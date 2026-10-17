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Головна Новини дня Аналітик: США можуть посилити тиск на РФ після послаблення санкцій

Аналітик: США можуть посилити тиск на РФ після послаблення санкцій

Ua ru
17 жовтня 2026 12:21
Ексклюзив
Кущ пояснив, навіщо США послабили санкції проти російського дизелю
Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Послаблення санкцій США проти російського дизельного пального може мати не стільки економічну, скільки геополітичну мету. Фінансовий аналітик Олексій Кущ вважає, що таким чином Вашингтон міг зробити Кремлю своєрідний аванс перед майбутніми переговорами за участі Китаю.

Про це експерт заявив в ефірі програми Новини.LIVE "Світ на зламі".

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Як США можуть поєднувати поступки та тиск на Росію

За словами Куща, ухвалення так званого закону Ліндсі Грема про санкції проти Росії він раніше розглядав як інструмент тиску передусім на Китай. На його думку, передбачені документом вторинні санкції фактично могли стати механізмом запровадження мит проти Пекіна.

Аналітик зазначив, що торговельне протистояння між США та Китаєм відклали після попередніх переговорів Дональда Трампа і Сі Цзіньпіна. Водночас, за його оцінкою, ключова зустріч лідерів ще попереду — вона має відбутися на саміті АТЕС у Китаї в листопаді 2026 року.

Кущ припустив, що під час цієї зустрічі Вашингтон і Пекін можуть перевірити, як працюватиме умовний формат G2. За його словами, одним із можливих напрямків взаємодії може стати спільний тиск на Росію з метою припинення бойових дій.

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Експерт пояснив, що американська стратегія часто передбачає чергування поступок і жорстких вимог. Спочатку Вашингтон може піти на певні поступки в другорядному питанні, а згодом вимагати поступок у питанні, яке вважає основним.

"Ну так от в даному випадку щодо Росії США зробили оцей такий своєрідний аванс у вигляді зняття цих санкцій відносно російського дизелю, для того, щоб у листопаді, можливо, разом з Китаєм висунути досить жорсткі вимоги до Росії щодо завершення війни", — заявив Кущ.

Водночас аналітик наголосив, що поки невідомо, яких саме домовленостей можуть досягти США та Китай і чи призведуть їхні переговори до узгодженого тиску на Москву.

Як повідомляли Новини.LIVE, 17 жовтня Дональд Трамп підписав указ, який призупиняє застосування частини мит проти Росії, передбачених "законом Грема". Рішення у Вашингтоні пояснили відповідністю національним інтересам США, а Bloomberg пов’язує його з прагненням знизити ціни на дизельне пальне напередодні проміжних виборів 3 листопада. Водночас указ не скасовує ці заходи остаточно, тож Трамп зберігає можливість відновити їх у майбутньому.

Як повідомляли Новини.LIVE, 24 вересня президент США Дональд Трамп і лідер Китаю Сі Цзіньпін зустрілися в Білому домі та обговорили низку міжнародних питань, зокрема війну в Україні, ситуацію на Близькому Сході й Корейському півострові. За інформацією китайської сторони, Сі Цзіньпін також висловив підтримку відновленню діалогу між США та Іраном і заявив про прагнення розвивати конструктивні та стабільні відносини між Пекіном і Вашингтоном.

санкції проти Росії США Китай Дональд Трамп Сі Цзіньпінь
Литвин Вікторія - редактор стрічки новин
Автор:
Литвин Вікторія

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