Американский ученый: Буданов ведет тонкую дипломатическую игру

Глава Офиса президента Кирилл Буданов ведет тонкую дипломатическую игру, демонстрируя уровень одного из самых умных политиков современности.

Как сообщает Новини.LIVE, такое мнение высказал профессор международной политики Бирмингемского университета и эксперт Института Клинтона Скотт Лукас в интервью Даниэлю Ткие, комментируя заявления Буданова о ходе переговорного процесса и вероятности урегулирования войны.

Как в США оценивают Буданова

В частности, как считает профессор, последние заявления Буданова о динамике переговоров являются прежде всего продуманным сигналом для Вашингтона, призванным сформировать правильное восприятие Украины среди американских элит.

Профессор Лукас отметил свое глубокое уважение к генералу Буданову, назвав его умным политиком и способным политическим стратегом.

"Я очень уважаю генерала Буданова. И он один из самых умных политиков, которых я видел", — подчеркнул эксперт.

По его мнению, понимая специфику внутренней политики США, глава ОП посылает именно те месседжи, которые способны удовлетворить запрос американских партнеров на конструктив и результат.

"Я думаю, что Буданов дает сигналы, особенно США: "Продолжайте нас поддерживать. Мы хотим урегулирования. Мы считаем, что можно достичь этого соглашения", — говорит американский профессор.

Обосновывая риторику главы ОП, он также подметил, что дипломатические сигналы Буданова — это еще и призыв к США усилить Украину, ведь любая слабость только отдаляет мир.

"Вы не достигнете соглашения с россиянами, уступая их требованиям, чего хотят некоторые люди в администрации Трампа. Вы не достигнете урегулирования, оставляя Украину слабой экономически, военно или политически. Вы достигнете этого (ред. — мирного соглашения), оставляя Украину сильной", — подытожил Скотт Лукас, объясняя трезвый расчет, который стоит за дипломатической риторикой Кирилла Буданова.

Также высокую эффективность Буданова в ОП отметил финский эксперт. По его словам, общая позиция Украины существенно улучшилась за последние месяцы.