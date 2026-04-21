Американський науковець: Буданов веде тонку дипломатичну гру

Керівник ОПУ Кирило Буданов.

Очільник Офісу президента Кирило Буданов веде тонку дипломатичну гру, демонструючи рівень одного з найрозумніших політиків сучасності.

Як повідомляє Новини.LIVE, таку думку висловив професор міжнародної політики Бірмінгемського університету та експерт Інституту Клінтона Скотт Лукас в інтерв’ю Даніелю Ткіє, коментуючи заяви Буданова про перебіг переговорного процесу та ймовірність врегулювання війни.

Як у США оцінюють Буданова

Зокрема, як вважає професор, останні заяви Буданова про динаміку переговорів є передусім продуманим сигналом для Вашингтону, покликаним сформувати правильне сприйняття України серед американських еліт.

Професор Лукас наголосив на своїй глибокій повазі до генерала Буданова, назвавши його розумним політиком та здібним політичним стратегом.

"Я дуже поважаю генерала Буданова. І він один із найрозумніших політиків, яких я бачив", — підкреслив експерт.

На його думку, розуміючи специфіку внутрішньої політики США, очільник ОП надсилає саме ті меседжі, які здатні задовольнити запит американських партнерів на конструктив і результат.

"Я думаю, що Буданов дає сигнали, особливо США: "Продовжуйте нас підтримувати. Ми хочемо врегулювання. Ми вважаємо, що можна досягти цієї угоди", — говорить американський професор.

Обґрунтовуючи риторику очільника ОП, він також підмітив, що дипломатичні сигнали Буданова — це ще й заклик до США посилити Україну, адже будь-яка слабкість лише віддаляє мир.

"Ви не досягнете угоди з росіянами, поступаючись їхнім вимогам, чого хочуть деякі люди в адміністрації Трампа. Ви не досягнете врегулювання, залишаючи Україну слабкою економічно, військово чи політично. Ви досягнете цього (ред. — мирної угоди), залишаючи Україну сильною", — підсумував Скотт Лукас, пояснюючи тверезий розрахунок, який стоїть за дипломатичною риторикою Кирила Буданова.

