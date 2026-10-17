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Главная Новости дня Американский сенатор Блюменталь обвинил Трампа в поддержке Путина

Американский сенатор Блюменталь обвинил Трампа в поддержке Путина

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17 октября 2026 11:01
Блюменталь призвал республиканцев осудить решение Трампа
Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Сенатор-демократ от штата Коннектикут Ричард Блюменталь раскритиковал президента США Дональда Трампа за отказ применять дополнительные меры давления на Россию в соответствии с "законом Грема". Решение американского президента противоречит позиции большинства граждан США, их представителей в Конгрессе и европейских союзников Вашингтона.

Об этом сенатор написал в соцсети X, передает Новини.LIVE.

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Блюменталь раскритиковал решение Трампа

По словам Блюменталя, Трамп вновь продемонстрировал поддержку Владимира Путина и тех, кто помогает российской военной машине.

"Дональд Трамп в очередной раз подтверждает, что он выступает на стороне кровожадного головореза и тех, кто содействует российской военной машине, и против большинства американцев, их представителей в обеих палатах Конгресса и наших европейских союзников", — написал Блюменталь.

Американский сенатор Блюменталь обвинил Трампа в поддержке Путина - фото 1
Пост сенатора Блюменталя. Фото: скриншот

Он также подчеркнул, что отказ Трампа от дальнейших шагов против России не связан с интересами национальной безопасности Соединенных Штатов. По мнению сенатора, это решение обусловлено стремлением президента угодить Путину.

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Блюменталь выразил надежду, что его коллеги-республиканцы присоединятся к критике действий главы Белого дома.

"Надеюсь, что мои коллеги-республиканцы присоединятся ко мне в осуждении этого подлого и трусливого поступка", — отметил сенатор.

Как сообщали Новини.LIVE, Дональд Трамп подписал указ о приостановке применения части пошлин против России, предусмотренных "законом Грема". В Белом доме объяснили это решение соответствием национальным интересам США, тогда как Bloomberg связывает его со стремлением американской администрации снизить цены на дизельное топливо накануне промежуточных выборов 3 ноября.

Как сообщали Новини.LIVE, член Комитета по иностранным делам Палаты представителей США Грегори Микс представил двухпартийный законопроект, направленный на блокирование соглашений с Россией по дизельному топливу. Инициатива предусматривает отмену действующих общих лицензий OFAC, ограничение на выдачу новых разрешений и введение санкций против российского энергетического сектора; документ поддержали 17 соавторов в Палате представителей.

санкции против России США Дональд Трамп Демократическая партия
Литвин Виктория - редактор ленты новостей
Автор:
Литвин Виктория

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