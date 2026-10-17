Блюменталь закликав республіканців засудити рішення Трампа

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Сенатор-демократ від штату Коннектикут Річард Блюменталь розкритикував президента США Дональда Трампа через відмову запроваджувати додаткові заходи тиску на Росію відповідно до "закону Грема". Рішення американського президента суперечить позиції більшості громадян США, їхніх представників у Конгресі та європейських союзників Вашингтона.

Про це сенатор написав у соцмережі X, передає Новини.LIVE.

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Блюменталь розкритикував рішення Трампа

За словами Блюменталя, Трамп знову продемонстрував підтримку Володимира Путіна та тих, хто допомагає російській військовій машині.

"Дональд Трамп вкотре підтверджує, що він виступає на боці кровожерливого головоріза та тих, хто сприяє російській військовій машині, і проти більшості американців, їхніх представників в обох палатах Конгресу та наших європейських союзників", — написав Блюменталь.

Пост сенатора Блюменталя. Фото: скриншот

Він також наголосив, що відмова Трампа від подальших кроків проти Росії не пов’язана з інтересами національної безпеки Сполучених Штатів. На думку сенатора, це рішення зумовлене прагненням президента догодити Путіну.

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Блюменталь висловив сподівання, що його колеги-республіканці приєднаються до критики дій глави Білого дому.

"Сподіваюся, що мої колеги-республіканці приєднаються до мене у засудженні цього підлого та боягузливого вчинку", — зазначив сенатор.

Як повідомляли Новини.LIVE, Дональд Трамп підписав указ про призупинення застосування частини мит проти Росії, передбачених "законом Грема". У Білому домі пояснили це рішення відповідністю національним інтересам США, тоді як Bloomberg пов’язує його з прагненням американської адміністрації знизити ціни на дизельне пальне напередодні проміжних виборів 3 листопада.

Як повідомляли Новини.LIVE, член Комітету із закордонних справ Палати представників США Грегорі Мікс представив двопартійний законопроєкт, спрямований на блокування домовленостей із Росією щодо дизельного пального. Ініціатива передбачає скасування чинних загальних ліцензій OFAC, обмеження на видачу нових дозволів і запровадження санкцій проти російського енергетичного сектору; документ підтримали 17 співавторів у Палаті представників.