Американские переговорщики Стив Виткофф и Джаред Кушнер. Фото: Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский должен встретиться с американскими переговорщиками в Дублине после их переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным в Москве. Представители США должны проинформировать украинского лидера о результатах беседы. Эта встреча стала одной из главных интриг саммита Европейского политического сообщества.

Об этом сообщила журналистка Галина Остаповец в эфире Вечір.LIVE из Дублина.

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О чём говорят на саммите в Дублине

По ее словам, Зеленский проводит встречу с представителями около 20 стран-партнеров. Среди участников — президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, премьер-министр Дании Метте Фредериксен и премьер-министр Италии Джорджа Мелони.

В ходе неформального общения лидеры обсуждали предварительные переговоры в Абу-Даби и дальнейшие шаги по прекращению войны в Украине. В частности, речь шла о результатах встреч и перспективах продолжения переговорного процесса.

Когда Зеленский встретится с американской делегацией

Главной интригой саммита журналистка назвала встречу Зеленского с представителями США. После переговоров с Путиным в Москве американская делегация направляется в Дублин, где должна встретиться с украинским президентом и рассказать ему о результатах беседы.

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Остаповец также сообщила, что, по имеющейся информации от Стивена Виткоффа, стороны предварительно договорились о следующем раунде переговоров. В то же время конкретные сроки, место и формат новой встречи на момент эфира оставались неизвестными.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что к встрече Владимира Зеленского с американскими посланниками Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером в Дублине присоединятся представители европейских стран. В частности, Германии, Франции и Великобритании. Их будут представлять советники по национальной безопасности или дипломаты.

Также Новини.LIVE писали, что Владимир Зеленский встретился с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. Стороны обсудили поддержку украинской противовоздушной обороны, дефицит антибаллистических ракет и перебои в работе Starshield, которые, по словам президента, затрудняют перехват российских реактивных «Шахедов».