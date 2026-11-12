Американські переговорники Стів Віткофф та Джаред Кушнер. Фото: Reuters

Президент України Володимир Зеленський має зустрітися з американськими переговорниками в Дубліні після їхніх перемовин із російським диктатором Володимиром Путіним у Москві. Представники США мають поінформувати українського лідера про результати розмови. Зустріч стала однією з головних інтриг саміту Європейської політичної спільноти.

Про це повідомила журналістка Галина Остаповець в ефірі Вечір.LIVE із Дубліна.

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Про що говорять на саміті в Дубліні

За її словами, Зеленський проводить зустріч із представниками близько 20 країн-партнерів. Серед учасників — президент Франції Емманюель Макрон, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, генеральний секретар НАТО Марк Рютте, прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен і прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні.

Під час неформального спілкування лідери обговорювали попередні переговори в Абу-Дабі та подальші кроки для завершення війни в Україні. Зокрема, йшлося про результати зустрічей і перспективи продовження переговорного процесу.

Коли Зеленський зустрінеться з американською делегацією

Головною інтригою саміту журналістка назвала зустріч Зеленського з представниками США. Після переговорів із Путіним у Москві американська делегація прямує до Дубліна, де має зустрітися з українським президентом і розповісти йому про результати розмови.

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Остаповець також повідомила, що, за наявною інформацією від Стівена Віткоффа, сторони попередньо домовилися про наступний раунд переговорів. Водночас конкретні терміни, місце та формат нової зустрічі на момент ефіру залишалися невідомими.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що до зустрічі Володимира Зеленського з американськими посланцями Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером у Дубліні долучаться представники європейських країн. Зокрема, Німеччини, Франції та Великої Британії. Їх представлятимуть радники з національної безпеки або дипломати.

Також Новини.LIVE писали, що Володимир Зеленський зустрівся з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте. Сторони обговорили підтримку української протиповітряної оборони, дефіцит антибалістичних ракет і перебої в роботі Starshield, які, за словами президента, ускладнюють перехоплення російських реактивних "Шахедів".