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Американское посольство только отреагировало на атаку на Киев

18 июня 2025 13:15
Евгения Брюховецкая - редактор
Посольство США в Украине отреагировало на атаку на Киев спустя сутки
Спасатель на руинах дома в Киеве. Фото: ГСЧС
Евгения Брюховецкая - редактор

Посольство США в Украине в среду, 18 июня, отреагировало на вчерашнюю российскую массированную атаку на Киев. Это произошло лишь через сутки после удара.

Соответствующее сообщение обнародовала пресс-служба посольства в X.

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Реакция посольства США

В американском посольстве отметили, что сегодня вместе со всей Украиной присоединяются ко Дню траура в Киеве по погибшим от вчерашней российской атаки.

В результате удара по столице погиб 21 человек, среди которых гражданин США. Также известно о 134 пострадавших, среди них есть дети.

"Мы выражаем глубочайшие соболезнования семьям погибших. Это бессмысленное нападение противоречит призыву Президента Трампа остановить убийства и положить конец войне", — говорится в сообщении.

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Скриншот поста посольства

Напомним, пресс-секретарь Госдепартамента США Тэмми Брюс осудила российский обстрел Киева.

Также мы писали, что в Киеве продолжается разбор завалов дома в Соломенском районе, подъезд которого вчера разрушила российская ракета.

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