Посольство США в Україні відреагувало на атаку на Київ через добу

Американське посольство лише зараз відреагувало на атаку на Київ
Посольство США в Україні у середу, 18 червня, відреагувало на вчорашню російську масовану атаку на Київ. Це сталося лише через добу після удару.
Відповідний допис оприлюднила пресслужба посольства в X.
Реакція посольства США
В американському посольстві зазначили, що сьогодні разом з усією Україною приєднуються до Дня жалоби у Києві за загиблими від вчорашньої російської атаки.
Внаслідок удару по столиці загинула 21 людина, серед яких громадянин США. Також відомо про 134 постраждалих, серед них є діти.
"Ми висловлюємо найглибші співчуття родинам загиблих. Цей безглуздий напад суперечить заклику Президента Трампа зупинити вбивства та покласти край війні", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, речниця Держдепартаменту США Теммі Брюс засудила російський обстріл Києва.
Також ми писали, що у Києві триває розбір завалів будинку в Солом'янському районі, під'їзд якого вчора зруйнувала російська ракета.
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