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Американське посольство лише зараз відреагувало на атаку на Київ

18 червня 2025 13:15
Євгенія Брюховецька - редактор
Посольство США в Україні відреагувало на атаку на Київ через добу
Рятувальник на руїнах будинку у Києві. Фото: ДСНС
Євгенія Брюховецька - редактор

Посольство США в Україні у середу, 18 червня, відреагувало на вчорашню російську масовану атаку на Київ. Це сталося лише через добу після удару.

Відповідний допис оприлюднила пресслужба посольства в X.

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Реакція посольства США

В американському посольстві зазначили, що сьогодні разом з усією Україною приєднуються до Дня жалоби у Києві за загиблими від вчорашньої російської атаки.

Внаслідок удару по столиці загинула 21 людина, серед яких громадянин США. Також відомо про 134 постраждалих, серед них є діти.

"Ми висловлюємо найглибші співчуття родинам загиблих. Цей безглуздий напад суперечить заклику Президента Трампа зупинити вбивства та покласти край війні", — йдеться у повідомленні.

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Скриншот допису посольства

Нагадаємо, речниця Держдепартаменту США Теммі Брюс засудила російський обстріл Києва.

Також ми писали, що у Києві триває розбір завалів будинку в Солом'янському районі, під'їзд якого вчора зруйнувала російська ракета.

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