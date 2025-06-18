У мережі розповіли про Дмитра Ісаєнка — його батьки чекали біля руїн на його порятунок

Дмитро Ісаєнко. Фото: Instagram dmytro_isaenko

Україна оплакує Дмитра Ісаєнка — 31-річного студента магістратури факультету фізичного виховання, спорту і здоров’я. Його життя обірвалося в Києві в ніч проти 17 червня внаслідок чергової ракетної атаки з боку Росії. Хлопець загинув під завалами у власній квартирі. Цілий під'їзд обвалився аж до підвалу внаслідок влучання ракети.

Про Дмитра Ісаєнка розповіли в Українському державному університеті імені Михайла Драгоманова, де він здобував освіту.

Реклама

Читайте також:

Дмитро Ісаєнко не зміг вижити внаслідок ракетної атаки по будинку

За історією Дмитра стежила вся країна. Після обстрілу батьки невідступно чекали біля руїн, сподіваючись на диво.

Їхні обличчя й фото з місця трагедії облетіли світ, ставши символом болю, розпачу й віри. Та, на жаль, дива не сталося.

Батьки Дмитра Ісаєнка біля руїн будинку. Фото: REUTERS/Thomas Peter

В університеті розповіли, що Дмитро був студентом 1 курсу магістратури, навчався за спеціальністю "Фізична культура і спорт (здоров’я людини та фізична рекреація)". Його знали як щирого, доброго, натхненного юнака, відданого друга, сина, що мріяв, навчався, жив.

"Йому було лише 31. Молодий, світлий, добрий. Дмитро був гарним другом, гідним сином, натхненною людиною... Він жив, вчився, вірив у життя — поки його не забрала війна. Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким. Колектив університету з вами у скорботі. Ніколи не пробачимо. Ніколи не забудемо", — написали у повідомленні.

Для всіх, хто хоче підтримати родину Дмитра, відкрито спеціальний рахунок:

Посилання на банку.

Номер картки: 4441 1111 2537 1967 (оформлено на ім’я друга Дмитра — Олександра Бученка, студента того ж факультету).

Нагадаємо, вчора, 17 червня, стало відомо, що Дмитро Ісаєнко не вижив — його тіло деблокували рятувальники ДСНС з-під завалів.

Тим часом в Києві у Солом'янському районі триває розбір завалів. Зранку рятувальникам вдалося деблокувати ще одне тіло загиблої людини.