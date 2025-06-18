В сети рассказали о Дмитрии Исаенко — его родители ждали у руин его спасения

Дмитрий Исаенко. Фото: Instagram dmytro_isaenko

Украина оплакивает Дмитрия Исаенко — 31-летнего студента магистратуры факультета физического воспитания, спорта и здоровья. Его жизнь оборвалась в Киеве в ночь на 17 июня в результате очередной ракетной атаки со стороны России. Парень погиб под завалами в собственной квартире. Целый подъезд обвалился до подвала в результате попадания ракеты.

О Дмитрии Исаенко рассказали в Украинском государственном университете имени Михаила Драгоманова, где он получал образование.

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За историей Дмитрия следила вся страна. После обстрела родители неотступно ждали возле руин, надеясь на чудо.

Их лица и фото с места трагедии облетели мир, став символом боли, отчаяния и веры. Но, к сожалению, чуда не произошло.

Родители Дмитрия Исаенко возле руин дома. Фото: REUTERS/Thomas Peter

В университете рассказали, что Дмитрий был студентом 1 курса магистратуры, учился по специальности "Физическая культура и спорт (здоровье человека и физическая рекреация)". Его знали как искреннего, доброго, вдохновенного юношу, преданного друга, сына, который мечтал, учился, жил.

"Ему было всего 31. Молодой, светлый, добрый. Дмитрий был хорошим другом, достойным сыном, вдохновенным человеком... Он жил, учился, верил в жизнь — пока его не забрала война. Выражаем искренние соболезнования родным и близким. Коллектив университета с вами в скорби. Никогда не простим. Никогда не забудем", — написали в сообщении.

Для всех, кто хочет поддержать семью Дмитрия, открыт специальный счет:

Ссылка на банк.

Номер карты: 4441 1111 2537 1967 (оформлено на имя друга Дмитрия - Александра Бученко, студента того же факультета).

Напомним, вчера, 17 июня, стало известно, что Дмитрий Исаенко не выжил — его тело деблокировали спасатели ГСЧС из-под завалов.

Тем временем в Киеве в Соломенском районе продолжается разбор завалов. Утром спасателям удалось деблокировать еще одно тело погибшего человека.