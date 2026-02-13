Видео
Україна
Активисты Greenpeace устроили перформанс в Мюнхене

Активисты Greenpeace устроили перформанс в Мюнхене

Ua ru
Дата публикации 13 февраля 2026 12:04
Greenpeace провел перформанс на Мюнхенской конференции по безопасности
Перформанс на Мюнхенской конференции по безопасности. Фото: REUTERS/Erol Dogrudogan

Активисты экологической организации Greenpeace устроили перформанс на Мюнхенской конференции по безопасности. Они подняли большой баннер.

Об этом сообщила корреспондентка Новини.LIVE.

Перформанс на Мюнхенской конференции по безопасности

Активисты экологической организации подняли баннер с надписью "Break free from tyrants!", что означает "Освободитесь от тиранов!".

Перформанс на Мюнхенській безпековій конференції
Баннер в Мюнхене. Фото: REUTERS/Erol Dogrudogan

Перформанс состоялся во время открытия Мюнхенской конференции по безопасности неподалеку от места проведения мероприятия.

Что известно о Greenpeace

Greenpeace — это международная независимая экологическая организация, основанная в 1971 году в канадском городе Ванкувер. Главная цель организации заключается в защите природы, восстановлении экологии и повышении осведомленности общественности и власти о проблемах окружающей среды.

Основные сферы деятельности Greenpeace в мире охватывают борьбу с ядерной угрозой и противодействие таким проблемам, как изменение климата, вырубка лесов, чрезмерный вылов рыбы, коммерческий китобойный промысел и генная инженерия.

Напомним, Новини.LIVE подробно рассказывали о Мюнхенской конференции по безопасности, которая состоится 13-15 февраля.

На мероприятие уже прибыл глава МИД Украины Андрей Сибига, сенаторы США Линдси Грэм и Ричард Блюменталь, а также премьер-министр Дании Метте Фредериксен и представители Саудовской Аравии

Германия активисты экология Мюнхенская конференция безопасности Мюнхенская конференция безопасности 2026
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
