Greenpeace провел перформанс на Мюнхенской конференции по безопасности

Активисты Greenpeace устроили перформанс в Мюнхене
Активисты экологической организации Greenpeace устроили перформанс на Мюнхенской конференции по безопасности. Они подняли большой баннер.
Об этом сообщила корреспондентка Новини.LIVE.
Перформанс на Мюнхенской конференции по безопасности
Активисты экологической организации подняли баннер с надписью "Break free from tyrants!", что означает "Освободитесь от тиранов!".
Перформанс состоялся во время открытия Мюнхенской конференции по безопасности неподалеку от места проведения мероприятия.
Что известно о Greenpeace
Greenpeace — это международная независимая экологическая организация, основанная в 1971 году в канадском городе Ванкувер. Главная цель организации заключается в защите природы, восстановлении экологии и повышении осведомленности общественности и власти о проблемах окружающей среды.
Основные сферы деятельности Greenpeace в мире охватывают борьбу с ядерной угрозой и противодействие таким проблемам, как изменение климата, вырубка лесов, чрезмерный вылов рыбы, коммерческий китобойный промысел и генная инженерия.
