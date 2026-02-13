Відео
Активісти Greenpeace влаштували перформанс у Мюнхені

Активісти Greenpeace влаштували перформанс у Мюнхені

Ua ru
Дата публікації: 13 лютого 2026 12:04
Greenpeace провів перформанс на Мюнхенській безпековій конференції
Перформанс на Мюнхенській безпековій конференції. Фото: REUTERS/Erol Dogrudogan

Активісти екологічної організації Greenpeace влаштували перформанс на Мюнхенській безпековій конференції. Вони підняли великий банер.

Про це повідомила кореспондентка Новини.LIVE.

Перформанс на Мюнхенській безпековій конференції

Активісти екологічної організації підняли банер із написом "Break free from tyrants!", що означає "Звільніться від тиранів!".

Перформанс на Мюнхенській безпековій конференції
Банер у Мюнхені. Фото: REUTERS/Erol Dogrudogan

Перформанс відбувся під час відкриття Мюнхенської безпекової конференції неподалік місця проведення заходу.

Що відомо про Greenpeace

Greenpeace — це міжнародна незалежна екологічна організація, заснована у 1971 році в канадському місті Ванкувер. Головна мета організації полягає у захисті природи, відновленні екології та підвищенні обізнаності громадськості й влади щодо проблем навколишнього середовища.

Основні сфери діяльності Greenpeace у світі охоплюють боротьбу з ядерною загрозою та протидію таким проблемам, як зміна клімату, вирубка лісів, надмірний вилов риби, комерційний китобійний промисел і генна інженерія.

Нагадаємо, Новини.LIVE детально розповідали про Мюнхенську безпекову конференцію, яка відбудеться 13-15 лютого.

На захід уже прибув очільник МЗС України Андрій Сибіга, сенатори США Ліндсі Грем та Річард Блюменталь, а також премʼєр-міністр Данії Метте Фредеріксен та представники Саудівської Аравії

Німеччина активісти екологія Мюнхенська конференція безпеки Мюнхенська безпекова конференція 2026
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
