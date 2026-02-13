Greenpeace провів перформанс на Мюнхенській безпековій конференції

Активісти Greenpeace влаштували перформанс у Мюнхені
Активісти екологічної організації Greenpeace влаштували перформанс на Мюнхенській безпековій конференції. Вони підняли великий банер.
Перформанс на Мюнхенській безпековій конференції
Активісти екологічної організації підняли банер із написом "Break free from tyrants!", що означає "Звільніться від тиранів!".
Перформанс відбувся під час відкриття Мюнхенської безпекової конференції неподалік місця проведення заходу.
Що відомо про Greenpeace
Greenpeace — це міжнародна незалежна екологічна організація, заснована у 1971 році в канадському місті Ванкувер. Головна мета організації полягає у захисті природи, відновленні екології та підвищенні обізнаності громадськості й влади щодо проблем навколишнього середовища.
Основні сфери діяльності Greenpeace у світі охоплюють боротьбу з ядерною загрозою та протидію таким проблемам, як зміна клімату, вирубка лісів, надмірний вилов риби, комерційний китобійний промисел і генна інженерія.
