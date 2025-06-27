В Бельгии повредили военную технику для Украины — что случилось

Активисты в Бельгии повредили технику для Украины
Пропалестинские активисты устроили погром на бельгийском складе военной техники для Украины. Они решили, что это поставки для Израиля.
Об этом сообщает издание HLN.
Разгромы на складе военной техники в Бельгии
Отмечается, что инцидент произошел 23 июня, когда около 150 активистов ворвались в помещение компании OIP Land Systems в Турне. Фирма специализируется на восстановлении и продаже военной техники и в частности поставляет Украине капитально отремонтированные танки Leopard 2.
Активисты требовали соблюдать эмбарго на поставки вооружений в Израиль. Вооруженные болгарками и молотками, они разбили офисы, мастерские и повредили несколько единиц бронетехники, предназначенной для передачи Украине, нанеся ущерб на 1 млн евро.
Владелец компании Фредди Верслуйс сообщил, что из-за нападения очередная партия доставки для Киева задержится на месяц.
Нападавшие нацелились на OIP из-за того, что компания принадлежит к группе Elbit Systems, крупной израильской компании в секторе вооружений. Однако Верслуйс подчеркнул, что OIP работает полностью автономно и уже 20 лет не осуществляла поставок для Израиля.
Напомним, 24 июня Иран и Израиль договорились о прекращении боевых действий. Иерусалим оставил за собой право на решительный ответ в случае нарушения перемирия со стороны Тегерана.
После этого президент США Дональд Трамп заявил, что конфликт между Израилем и Ираном исчерпан.
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