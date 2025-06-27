В Бельгии повредили военную технику для Украины — что случилось

Погром на складе военной техники в Бельгии. Фото: hln.be

Пропалестинские активисты устроили погром на бельгийском складе военной техники для Украины. Они решили, что это поставки для Израиля.

Об этом сообщает издание HLN.

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Отмечается, что инцидент произошел 23 июня, когда около 150 активистов ворвались в помещение компании OIP Land Systems в Турне. Фирма специализируется на восстановлении и продаже военной техники и в частности поставляет Украине капитально отремонтированные танки Leopard 2.

Активисты требовали соблюдать эмбарго на поставки вооружений в Израиль. Вооруженные болгарками и молотками, они разбили офисы, мастерские и повредили несколько единиц бронетехники, предназначенной для передачи Украине, нанеся ущерб на 1 млн евро.

Владелец компании Фредди Верслуйс сообщил, что из-за нападения очередная партия доставки для Киева задержится на месяц.

Нападавшие нацелились на OIP из-за того, что компания принадлежит к группе Elbit Systems, крупной израильской компании в секторе вооружений. Однако Верслуйс подчеркнул, что OIP работает полностью автономно и уже 20 лет не осуществляла поставок для Израиля.

Напомним, 24 июня Иран и Израиль договорились о прекращении боевых действий. Иерусалим оставил за собой право на решительный ответ в случае нарушения перемирия со стороны Тегерана.

После этого президент США Дональд Трамп заявил, что конфликт между Израилем и Ираном исчерпан.