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Головна Новини дня Активісти у Бельгії пошкодили техніку, яка мала бути для України

Активісти у Бельгії пошкодили техніку, яка мала бути для України

Ua ru
Дата публікації: 27 червня 2025 17:03
В Бельгії пошкодили військову техніку для України — що трапилось
Погром на складі військової техніки у Бельгії. Фото: hln.be
Ключові моменти Розгроми на складу військової техніки у Бельгії

Пропалестинські активісти влаштували погром на бельгійському складі військової техніки для України. Вони вирішили, що це поставки для Ізраїлю. 

Про це повідомляє видання HLN

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Зазначається, що інцидент стався 23 червня, коли близько 150 активістів увірвалися в приміщення компанії OIP Land Systems в Турне. Фірма спеціалізується на відновленні та продажу військової техніки і зокрема постачає Україні капітально відремонтовані танки Leopard 2. 

Активісти вимагали дотримуватися ембарго на поставки озброєнь до Ізраїлю. Озброєні болгарками та молотками, вони розтрощили офіси, майстерні та пошкодили кілька одиниць бронетехніки, призначеної для передачі Україні, завдавши збитків на 1 млн євро.

Власник компанії Фредді Верслуйс повідомив, що через напад чергова партія доставки для Києва затримається на місяць.

Нападники націлилися на OIP через те, що компанія належить до групи Elbit Systems, великої ізраїльської компанії у секторі озброєнь. Однак Верслуйс наголосив, що OIP працює повністю автономно і вже 20 років не здійснювала поставок для Ізраїлю.

Нагадаємо, 24 червня Іран та Ізраїль домовилися про припинення бойових дій. Єрусалим залишив за собою право на рішучу відповідь у разі порушення перемир’я з боку Тегерана.

Після цього президент США Дональд Трамп заявив, що конфлікт між Ізраїлем та Іраном вичерпано.

Іран Ізраїль Бельгія військова техніка активісти
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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