В Бельгії пошкодили військову техніку для України — що трапилось

Погром на складі військової техніки у Бельгії. Фото: hln.be

Пропалестинські активісти влаштували погром на бельгійському складі військової техніки для України. Вони вирішили, що це поставки для Ізраїлю.

Про це повідомляє видання HLN.

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Зазначається, що інцидент стався 23 червня, коли близько 150 активістів увірвалися в приміщення компанії OIP Land Systems в Турне. Фірма спеціалізується на відновленні та продажу військової техніки і зокрема постачає Україні капітально відремонтовані танки Leopard 2.

Активісти вимагали дотримуватися ембарго на поставки озброєнь до Ізраїлю. Озброєні болгарками та молотками, вони розтрощили офіси, майстерні та пошкодили кілька одиниць бронетехніки, призначеної для передачі Україні, завдавши збитків на 1 млн євро.

Власник компанії Фредді Верслуйс повідомив, що через напад чергова партія доставки для Києва затримається на місяць.

Нападники націлилися на OIP через те, що компанія належить до групи Elbit Systems, великої ізраїльської компанії у секторі озброєнь. Однак Верслуйс наголосив, що OIP працює повністю автономно і вже 20 років не здійснювала поставок для Ізраїлю.

Нагадаємо, 24 червня Іран та Ізраїль домовилися про припинення бойових дій. Єрусалим залишив за собою право на рішучу відповідь у разі порушення перемир’я з боку Тегерана.

Після цього президент США Дональд Трамп заявив, що конфлікт між Ізраїлем та Іраном вичерпано.