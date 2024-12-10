"Тетушки" на митингах в Грузии — активист рассказал об их участии

Протесты в Грузии. Фото: AP

В Грузии уже 12-й день подряд продолжаются протесты в 43 населенных пунктах. Уже арестовали около 400 активистов, среди них есть много журналистов.

Об этом Новини.LIVE сообщил один из протестующих во вторник, 10 декабря.

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Как отметил активист, на митингах присутствуют так называемые "титушки", хорошо знакомые украинцам. Именно они за деньги в 2014 году на Майдане устраивали провокации и разгоняли митингующих. Похожая ситуация сейчас происходить и в Грузии.

"Полиция не то, что ничего не делает по отношению к ним, а наоборот — способствует им. Люди продолжают выходить, и количество только увеличивается", — сообщил активист.

Он добавил, что движение сопротивления, как его называют сами грузины, растет. Участник митингов убежден, что в конечном итоге это должно привести к тому, что власти будут вынуждены пойти на уступки и выполнить условия людей. По словам активиста, в первую очередь речь идет о прекращении репрессий. Второе условие — выпустить всех политзаключенных. Также активисты требуют назначить новые выборы с гарантиями того, что нынешний режим не назначит на основные должности своих людей.

"Российский олигарх Бидзина Иванишвили раскрыл свою маску — это Янукович, который всегда стремился в эту сторону, и, конечно, он идет в сторону России. И одновременно он хочет в Грузии ввести диктатуру", — отметил активист.

Напомним, в Тбилиси на елку возле парламента протестующие снова повесили баннеры. До этого там вывесили фото пострадавших на митингах журналистов и арестованных оппозиционеров, однако их убрали.

Участники акций протеста в Грузии рассказали о своих ожиданиях. Вместе с требованиями возобновить курс на интеграцию в Европейский Союз люди на улицах выражают свою поддержку Украине.