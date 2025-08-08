Видео
Активы Украины и РФ подорожали на фоне переговоров — FT

Активы Украины и РФ подорожали на фоне переговоров — FT

Ua ru
Дата публикации 8 августа 2025 23:38
Украинские облигации и активы РФ растут на фоне новостей о переговорах
Трамп и Путин. Фото: NBC News

Украинские облигации и российские активы выросли в цене на фоне ожиданий возможных переговоров между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным. Инвесторы рассчитывают, что любой прогресс в диалоге может оживить рынок и поднять котировки компаний, связанных с экономикой обеих стран.

Об этом сообщает The Financial Times.

Читайте также:

Украинские облигации и активы РФ растут перед возможными переговорами

По данным издания, инвесторы в последние дни активно покупают украинские ценные бумаги и российские активы, реагируя на сигналы о подготовке встречи Дональда Трампа и Владимира Путина. По их мнению, даже частичный прогресс в диалоге может дать толчок для рынков.

"Люди все еще скептически настроены, но я думаю, что мы, возможно, немного недооценили Трампа. Люди не ожидали, что то, что по сути было ультиматумом Путину, куда-то приведет", — отметил аналитик компании по управлению активами Ninety One Роджер Марк относительно последних переговоров между США и Россией.

Акции зарегистрированного в Вене банка Raiffeisen — крупнейшего европейского банка, который продолжает работу в России, — за четверг и пятницу подорожали на 20 %, превысив уровень февраля 2022 года. Этому предшествовало решение российского суда снять запрет на попытки продать местную "дочку" банка, что стало важным шагом к потенциальной сделке.

В то же время акции производителя алюминия Rusal, основанного Олегом Дерипаской и котируемого в Гонконге, за неделю выросли более чем на 10 %, хотя с момента вторжения в Украину они все еще на 38 % ниже довоенного уровня.

Даже с надеждой на переговоры о прекращении огня, Украина сталкивается со срочным сроком поиска дополнительных средств для финансирования армии. Новая премьер-министр Украины Юлия Свириденко в прошлом месяце дала понять, что страна обратится за новой помощью в фонд.

Украина в прошлом году реструктуризировала более 20 млрд долларов долга в иностранной валюте, чтобы направить ресурсы на войну. Теперь страна готовится просить МВФ о новом кредите, который может сопровождаться дополнительными требованиями к кредиторам.

"Мы находимся на определенном перепутье для украинских активов. Всего несколько недель назад я вел разговоры о том, как может выглядеть реструктуризация. Это довольно существенное изменение", — указал Роджер Марк.

Ранее украинские облигации дешевели после провала так называемой "трамп-сделки" в начале года, когда делались ставки на завершение войны в течение нескольких недель второго президентского срока Трампа.

Напомним, что президент США Дональд Трамп может провести встречу с российским диктатором Владимиром Путиным уже на следующей неделе. Сейчас согласовывается место переговоров, рассматриваются три возможные локации.

Ранее мы также информировали, что 8 августа Путин провел телефонный разговор с президентом Китая Си Цзиньпином. Этот контакт состоялся накануне вероятной встречи главы Кремля с Дональдом Трампом.

переговоры инвестиции активы облигации мирные переговоры
Руслан Кулешов - редактор
Автор:
Руслан Кулешов
