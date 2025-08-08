Українські облігації та активи РФ зростають на тлі новин про переговори

Трамп та Путін. Фото: NBC News

Українські облігації та російські активи зросли в ціні на тлі очікувань можливих переговорів між Дональдом Трампом і Володимиром Путіним. Інвестори розраховують, що будь-який прогрес у діалозі може оживити ринок та підняти котирування компаній, пов’язаних із економікою обох країн.

Про це повідомляє The Financial Times.

Реклама

Читайте також:

Українські облігації та активи РФ зростають перед можливими переговорами

За даними видання, інвестори останніми днями активно купують українські цінні папери та російські активи, реагуючи на сигнали про підготовку зустрічі Дональда Трампа та Володимира Путіна. На їхню думку, навіть частковий прогрес у діалозі може дати поштовх для ринків.

"Люди все ще скептично налаштовані, але я думаю, що ми, можливо, трохи недооцінили Трампа. Люди не очікували, що те, що по суті було ультиматумом Путіну, кудись призведе", — зазначив аналітик компанії з управління активами Ninety One Роджер Марк щодо останніх переговорів між США та Росією.

Акції зареєстрованого у Відні банку Raiffeisen — найбільшого європейського банку, який продовжує роботу в Росії, — за четвер і п’ятницю подорожчали на 20 %, перевищивши рівень лютого 2022 року. Цьому передувало рішення російського суду зняти заборону на спроби продати місцеву "дочку" банку, що стало важливим кроком до потенційної угоди.

Водночас акції виробника алюмінію Rusal, заснованого Олегом Дерипаскою та котируваного в Гонконзі, за тиждень зросли більш ніж на 10 %, хоча з моменту вторгнення в Україну вони все ще на 38 % нижчі від довоєнного рівня.

Навіть з надією на переговори про припинення вогню, Україна стикається з терміновим терміном пошуку додаткових коштів для фінансування армії. Нова прем'єр-міністр України Юлія Свириденко минулого місяця дала зрозуміти, що країна звернеться за новою допомогою до фонду.

Україна минулого року реструктуризувала понад 20 млрд доларів боргу в іноземній валюті, щоб спрямувати ресурси на війну. Тепер країна готується просити МВФ про новий кредит, який може супроводжуватися додатковими вимогами до кредиторів.

"Ми знаходимося на певній роздоріжжі для українських активів. Лише кілька тижнів тому я вів розмови про те, як може виглядати реструктуризація. Це досить суттєва зміна", — вказав Роджер Марк.

Раніше українські облігації дешевшали після провалу так званої "трамп-угоди" на початку року, коли робилися ставки на завершення війни протягом кількох тижнів другого президентського терміну Трампа.

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп може провести зустріч з російським диктатором Володимиром Путіним уже наступного тижня. Наразі узгоджується місце переговорів, розглядаються три можливі локації.

Раніше ми також інформували, що 8 серпня Путін провів телефонну розмову з президентом Китаю Сі Цзіньпіном. Цей контакт відбувся напередодні ймовірної зустрічі глави Кремля з Дональдом Трампом.