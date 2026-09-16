США выдвинули обвинения в адрес агентов спецслужб РФ в финансировании терроризма

Тодд Бланш. Фото: REUTERS/Jessica Koscielniak

Генеральный прокурор Соединенных Штатов Америки Тодд Бланш объявил о предъявлении в Южном округе Нью-Йорка обвинительного акта в отношении группы агентов российских спецслужб. Их обвиняют в финансировании терроризма и организации заказных убийств по всему миру. В частности, с 2024 года фигуранты осуществляли слежку за российскими диссидентами в США и Европе, а также координировали диверсии и террористические атаки на гражданскую и военную инфраструктуру европейских стран, связанных с поддержкой Украины.

Об этом сообщает ABC News, передает Новини.LIVE.

Реклама

Агентурная сеть РФ в США

В обвинительном акте фигурируют три человека, которых следствие считает высокопоставленными участниками сети, а также ещё двое, которых могли привлекать к вербовке новых членов.

По версии обвинения, участники сети, вероятно, пытались вербовать людей в США для подготовки террористических атак на территории Европы.

Всего названы три человека, которых в документе описывают как вероятных высокопоставленных участников сети. Среди них — Юрий Храмеев, известный под псевдонимом "полковник Юрий", которого называют бывшим полковником российских разведывательных служб.

Читайте также:

Также в документе упоминается Кирилл Храмеев — сын Юрия Храмеева, которого характеризуют как офицера ФСБ РФ.

Третьим фигурантом является Оэмис Ромагоса Дуррути — гражданин Кубы, проживающий в России и, возможно, координировавший нападения, связанные с деятельностью этой группы.

В обвинительном акте отмечается, что ещё двое обвиняемых — Яйдель Дельгадо Суарес, известный под псевдонимом "Викинг", и Анхель Эдуардо Кастро — могли быть привлечены к вербовке новых участников для сети RIS.

Покушение на заказное убийство в США осуществлялось летом 2026 года с привлечением гражданина Венесуэлы для слежки и ликвидации известного российского оппозиционера в районе Вашингтона. Схема координации и оплаты осуществлялась через зашифрованные мессенджеры, где кураторы давали четкие инструкции по ведению наблюдения, передаче оружия и переводу средств за выполненные задания.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на Офис генпрокурора, правоохранители задержали 19-летнего российского агента, который готовил убийство известного общественного активиста Украины. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Кроме того, ФСБ РФ готовила покушение на одного из лидеров российского оппозиционного национального движения во время его пребывания в Украине. По замыслу российских спецслужб, нападение должно было состояться накануне Дня Независимости.