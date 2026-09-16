Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультРынок недвижимостиВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыLifeМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Агенты ФСБ готовили убийство российского диссидента в Вашингтоне

Агенты ФСБ готовили убийство российского диссидента в Вашингтоне

Ua ru
16 сентября 2026 08:24
США выдвинули обвинения в адрес агентов спецслужб РФ в финансировании терроризма
Тодд Бланш. Фото: REUTERS/Jessica Koscielniak

Генеральный прокурор Соединенных Штатов Америки Тодд Бланш объявил о предъявлении в Южном округе Нью-Йорка обвинительного акта в отношении группы агентов российских спецслужб. Их обвиняют в финансировании терроризма и организации заказных убийств по всему миру. В частности, с 2024 года фигуранты осуществляли слежку за российскими диссидентами в США и Европе, а также координировали диверсии и террористические атаки на гражданскую и военную инфраструктуру европейских стран, связанных с поддержкой Украины.

Об этом сообщает ABC News, передает Новини.LIVE.

Реклама

Агентурная сеть РФ в США

В обвинительном акте фигурируют три человека, которых следствие считает высокопоставленными участниками сети, а также ещё двое, которых могли привлекать к вербовке новых членов.

По версии обвинения, участники сети, вероятно, пытались вербовать людей в США для подготовки террористических атак на территории Европы.

Всего названы три человека, которых в документе описывают как вероятных высокопоставленных участников сети. Среди них — Юрий Храмеев, известный под псевдонимом "полковник Юрий", которого называют бывшим полковником российских разведывательных служб.

Читайте также:

Также в документе упоминается Кирилл Храмеев — сын Юрия Храмеева, которого характеризуют как офицера ФСБ РФ.

Третьим фигурантом является Оэмис Ромагоса Дуррути — гражданин Кубы, проживающий в России и, возможно, координировавший нападения, связанные с деятельностью этой группы.

В обвинительном акте отмечается, что ещё двое обвиняемых — Яйдель Дельгадо Суарес, известный под псевдонимом "Викинг", и Анхель Эдуардо Кастро — могли быть привлечены к вербовке новых участников для сети RIS.

Покушение на заказное убийство в США осуществлялось летом 2026 года с привлечением гражданина Венесуэлы для слежки и ликвидации известного российского оппозиционера в районе Вашингтона. Схема координации и оплаты осуществлялась через зашифрованные мессенджеры, где кураторы давали четкие инструкции по ведению наблюдения, передаче оружия и переводу средств за выполненные задания.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на Офис генпрокурора, правоохранители задержали 19-летнего российского агента, который готовил убийство известного общественного активиста Украины. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Кроме того, ФСБ РФ готовила покушение на одного из лидеров российского оппозиционного национального движения во время его пребывания в Украине. По замыслу российских спецслужб, нападение должно было состояться накануне Дня Независимости.

США убийство ФСБ обвинение Россия
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации