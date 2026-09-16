США висунули звинувачення агентам спецслужб РФ у фінансуванні тероризму

Тодд Бланш. Фото: REUTERS/Jessica Koscielniak

Генеральний прокурор Сполучених Штатів Америки Тодд Бланш оголосив про розкриття в Південному окрузі Нью-Йорка обвинувального акта проти групи агентів російських спецслужб. Їх звинувачують у фінансуванні тероризму та організації замовних вбивств по всьому світу. Зокрема, з 2024 року фігуранти здійснювали стеження за російськими дисидентами в США та Європі, а також координували диверсії та терористичні атаки на цивільну й військову інфраструктуру європейських країн, повʼязаних із підтримкою України.

Про це повідомляє ABC News, передає Новини.LIVE.

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Агентурна мережа РФ у США

В обвинувальному акті фігурують троє осіб, яких слідство вважає високопоставленими учасниками мережі, а також ще двоє людей, яких могли залучати до вербування нових членів.

За версією обвинувачення, учасники мережі, ймовірно, намагалися вербувати людей у США для підготовки терористичних атак на території Європи.

Загалом названо трьох осіб, яких у документі описують як імовірних високопоставлених учасників мережі. Серед них — Юрій Храмєєв, відомий під псевдонімом "полковник Юрій", якого називають колишнім полковником російських розвідувальних служб.

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Також у документі згадується Кирило Храмєєв — син Юрія Храмєєва, якого характеризують як офіцера ФСБ РФ.

Третім фігурантом є Оеміс Ромагоса Дурруті — громадянин Куби, який проживає в Росії та міг координувати напади, пов’язані з діяльністю цієї групи.

В обвинувальному акті зазначається, що ще двоє обвинувачених — Яйдель Дельгадо Суарес, відомий під псевдонімом "Вікінг", та Анхель Едуардо Кастро — могли бути залучені до вербування нових учасників для мережі RIS.

Спроба замовного вбивства у США реалізовувалася влітку 2026 року через залучення громадянина Венесуели для стеження та ліквідації відомого російського опозиціонера в районі Вашингтона. Схема координації та оплати здійснювалася через зашифровані месенджери, де куратори надавали чіткі інструкції щодо ведення спостереження, передачі зброї та переказу коштів за виконані завдання.

Як писали Новини.LIVE з посиланням на Офіс генпрокурора, правоохоронці затримали 19-річного російського агента, який готував вбивство відомого громадського активіста України. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Крім того, ФСБ РФ готувала замах на одного з лідерів російського опозиційного національного руху під час його перебування в Україні. За задумом російських спецслужб, напад мав відбутися напередодні Дня Незалежності.