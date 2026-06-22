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Главная Новости дня Агент ГРУ информировал россиян о передвижениях Сил обороны: приговор суда

Агент ГРУ информировал россиян о передвижениях Сил обороны: приговор суда

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Дата публикации 22 июня 2026 03:32
Суд вынес приговор агенту ГРУ, который передавал РФ информацию о Силах обороны
Задержание агента ГРУ. Фото: СБУ

Житель Запорожья сотрудничал с российской военной разведкой (ГРУ) и передавал ей данные о защитниках Украины. Нарушителя и его сообщников разоблачили. Суд приговорил его к реальному сроку лишения свободы.

Об этом в пятницу, 19 июня, сообщила СБУ, передает Новини.LIVE.

Детали дела

По данным следствия, фигурант — мобилизованный, которого завербовали россияне. Предатель информировал представителей вражеской страны о своем батальоне и смежных подразделениях Сил обороны. Сотрудников спецслужб РФ интересовали данные о дислокации, численности и вооружении украинских войск на Запорожском направлении. Также коллаборационист делал фотокопии документов о развертывании новых формирований ВСУ на передовой южного фронта.

Сотрудники СБУ разоблачили нарушителя в июле прошлого года в Запорожье. Тогда же нейтрализовали агентурную сеть, в состав которой он входил, и задержали настоятеля местного храма УПЦ (МП) — предателя, который работал на 316-й разведывательный центр ГРУ РФ. Третьего злоумышленника, который корректировал обстрелы Запорожья, разоблачили еще раньше. На данный момент он уже отбывает срок в тюрьме.

Во время обыска у задержанных изъяли вещественные доказательства: телефоны и компьютерную технику.

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Решение суда

Обвиняемого признали виновным в государственной измене (ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины). Ближайшие 15 лет предатель проведет в тюрьме. Кроме того, у него конфискуют имущество.

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на Zaxid.net сообщал, что в Хмельницкой области сотрудники ТЦК и СП грубо обращались с мужчиной. В частности, один из военнослужащих ударил потерпевшего по лицу и применил газовый баллончик. Двух представителей военкомата оштрафовали.

Также Новини.LIVE со ссылкой на Zaxid.net писал, что во Львове мужчина избил полицейского и сотрудника ТЦК. Оба пострадавших получили травмы. Нападающего приговорили к году испытательного срока.

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Мария Чекарёва - редактор ленты новостей
Автор:
Мария Чекарёва
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