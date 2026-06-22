Суд призначив покарання агенту ГРУ, який інформував РФ про Сили оборони

Затримання агента ГРУ. Фото: СБУ

Житель Запоріжжя співпрацював із російською воєнною розвідкою (ГРУ) і передавав їй дані про захисників України. Порушника та його спільників викрили. Суд призначив йому реальний термін ув'язнення.

Про це в п'ятницю, 19 червня, повідомила СБУ, передає Новини.LIVE.

Деталі справи

За даними слідства, фігурант — мобілізований, якого завербували росіяни. Зрадник інформував представників ворожої країни про свій батальйон і суміжні підрозділи Сил оборони. Співробітників спецслужб РФ цікавили дані про дислокацію, чисельність і озброєння українських військ на Запорізькому напрямку. Також колаборант робив фотокопії документів щодо розгортання нових формувань ЗСУ на передовій південного фронту.

Працівники СБУ викрили порушника в липні минулого року в Запоріжжі. Тоді ж нейтралізували агентурну мережу, до складу якої він входив, і затримали настоятеля місцевого храму УПЦ (МП) — зрадника, який працював на 316-й розвідувальний центр ГРУ РФ. Третього зловмисника, який коригував обстріли Запоріжжя, викрили ще раніше. Наразі він уже відбуває термін у в'язниці.

Під час обшуку в затриманих вилучили речові докази: телефони та комп'ютерну техніку.

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Рішення суду

Обвинуваченого визнали винним у державній зраді (ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України). Найближчі 15 років зрадник проведе у в'язниці. Крім того, у нього конфіскують майно.

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