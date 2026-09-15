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Главная Новости дня Аэропорт Шопена в Варшаве был эвакуирован из-за брошенного багажа

Аэропорт Шопена в Варшаве был эвакуирован из-за брошенного багажа

Ua ru
15 сентября 2026 21:28
Аэропорт в Варшаве эвакуировали из-за брошенного багажа
Срочная новость

В варшавском аэропорту имени Фредерика Шопена вечером 15 сентября провели эвакуацию из-за обнаруженного брошенного багажа. На место прибыли пиротехники, которые проверяли, может ли он представлять угрозу.

Об этом пишет Tvn24.pl, передает Новини.LIVE.

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Информация о брошенном багаже поступила правоохранителям незадолго до 19:00. После этого пограничники приступили к пиротехнической проверке. Пассажиров эвакуировали из терминалов отправления А и Б, а также из зоны терминала прибытия у входа А1. На время проверки также приостановили движение транспорта возле терминала отправления. По словам полиции, там продолжали курсировать только городские автобусы.

На момент публикации сообщения пиротехническая проверка продолжалась.

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Штин Ульяна - Редактор ленты новостей
Автор:
Штин Ульяна

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