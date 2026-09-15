Аэропорт в Варшаве эвакуировали из-за брошенного багажа

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В варшавском аэропорту имени Фредерика Шопена вечером 15 сентября провели эвакуацию из-за обнаруженного брошенного багажа. На место прибыли пиротехники, которые проверяли, может ли он представлять угрозу.

Об этом пишет Tvn24.pl, передает Новини.LIVE.

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Информация о брошенном багаже поступила правоохранителям незадолго до 19:00. После этого пограничники приступили к пиротехнической проверке. Пассажиров эвакуировали из терминалов отправления А и Б, а также из зоны терминала прибытия у входа А1. На время проверки также приостановили движение транспорта возле терминала отправления. По словам полиции, там продолжали курсировать только городские автобусы.

На момент публикации сообщения пиротехническая проверка продолжалась.

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