Евакуація у варшавському аеропорту: причиною став покинутий багаж

Аеропорт Шопена. Ілюстративне фото: podroze.gazeta.pl

Стало відомо, що у варшавському аеропорту імені Фредеріка Шопена ввечері 15 вересня, у середу, провели евакуацію через виявлений покинутий багаж. На місце прибули піротехніки, які перевіряли, чи може він становити загрозу.

Про це пише Tvn24.pl, передає Новини.LIVE.

Реклама

Що відбувалося в аеропорту Варшави

Представник Головного управління поліції Варшави Павела Хмури повідомив, що інформація про покинутий багаж надійшла правоохоронцям незадовго до 19:00.

Після цього прикордонники розпочали піротехнічну перевірку. Пасажирів евакуювали з терміналів відправлення А і Б, а також із зони терміналу прибуття біля входу А1. На час перевірки також призупинили рух транспорту біля терміналу відправлення. Продовжили курсувати лише міські автобуси.

Представник пресслужби аеропорту Шопена Пьотр Рудзький підтвердив, що фахівці проводили ідентифікацію залишеного багажу.

Читайте також:

Він зазначив, що через інцидент евакуювали частину терміналу.Станом на момент повідомлення піротехнічна перевірка тривала.

Новина доповнюється...