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Головна Новини дня Аеропорт Шопена у Варшаві евакуювали через покинутий багаж

Аеропорт Шопена у Варшаві евакуювали через покинутий багаж

Ua ru
15 вересня 2026 21:28
Евакуація у варшавському аеропорту: причиною став покинутий багаж
Аеропорт Шопена. Ілюстративне фото: podroze.gazeta.pl

Стало відомо, що у варшавському аеропорту імені Фредеріка Шопена ввечері 15 вересня, у середу, провели евакуацію через виявлений покинутий багаж. На місце прибули піротехніки, які перевіряли, чи може він становити загрозу.

Про це пише Tvn24.pl, передає Новини.LIVE.

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Що відбувалося в аеропорту Варшави

Представник Головного управління поліції Варшави Павела Хмури повідомив, що інформація про покинутий багаж надійшла правоохоронцям незадовго до 19:00.

Після цього прикордонники розпочали піротехнічну перевірку. Пасажирів евакуювали з терміналів відправлення А і Б, а також із зони терміналу прибуття біля входу А1. На час перевірки також призупинили рух транспорту біля терміналу відправлення. Продовжили курсувати лише міські автобуси.

Представник пресслужби аеропорту Шопена Пьотр Рудзький підтвердив, що фахівці проводили ідентифікацію залишеного багажу.

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Він зазначив, що через інцидент евакуювали частину терміналу.Станом на момент повідомлення піротехнічна перевірка тривала

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Польща
Штін Уляна - Редактор стрічки новин
Автор:
Штін Уляна

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