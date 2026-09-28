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Адвокат: украинский бизнес массово уезжает из прифронтовых регионов

Ua ru
28 сентября 2026 14:44
Эксклюзив
Украинский бизнес массово уезжает из прифронтовых регионов — адвокат
Последствия удара РФ по Краматорску. Фото: Reuters

Украинские компании всё чаще принимают решения о переезде с прифронтовых территорий из-за рисков для безопасности. Предприятия переезжают в западные области Украины, а часть переносит производство за границу, в частности в Польшу.

Об этом эксклюзивно рассказала адвокат и руководитель Комитета Федерации работодателей Украины по вопросам защиты бизнеса и прав собственности Дарья Свистула в эфире программы Ранок.LIVE.

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Бизнес чаще принимает решения о переезде

Дарья Свистула эксклюзивно сообщила корреспондентам Ранок.LIVE, что решения о переезде украинские компании сейчас принимают значительно чаще, чем раньше. Особенно активно релоцируется бизнес из прифронтовых регионов. Предприниматели переносят производства в более безопасные области Украины или рассматривают возможность работы за рубежом.

"Сейчас решения о релокации принимаются настолько часто, что раньше это было невозможно представить. Особенно на прифронтовых территориях — бизнес массово начинает переезжать", — отметила Свистула.

Она подчеркнула, что для компаний вопрос безопасности производственных мощностей и возможности продолжать работу остается одним из ключевых при принятии решения о перемещении.
Среди направлений, которые рассматривают украинские предприниматели, Свистула назвала Польшу.

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Адвокат рассказала, что польская сторона создает благоприятные условия для компаний, которые переносят туда производство. В частности, речь идет о возможности получения субсидий на развитие бизнеса.

"Размер такой поддержки может достигать 3 млн евро в зависимости от отрасли", — отметила она.

Также для отдельных предприятий могут быть доступны налоговые льготы.

Мы сообщали, что народный депутат Алексей Леонов эксклюзивно сообщил, что к концу года потери украинского бизнеса из-за российских ударов по складам и логистической инфраструктуре могут достичь 10 млрд долларов. При этом непосредственные убытки от таких атак могут составить около 4 млрд долларов.

Новини.LIVE писали, что украинские компании уже размещают свою продукцию на таможенных складах в странах Европы. Хранение украинской продукции на таможенных складах также приносит экономические выгоды странам-партнерам.

Польша бизнес Украинский бизнес релокация война в Украине адвокат
Штин Ульяна - Редактор ленты новостей
Автор:
Штин Ульяна

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