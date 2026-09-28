Український бізнес масово виїжджає з прифронтових регіонів - адвокатка

Наслідки атаки РФ по Краматорську. Фото: Reuters

Українські компанії дедалі частіше ухвалюють рішення про релокацію з прифронтових територій через безпекові ризики. Підприємства переїжджають до західних областей України, а частина переносить виробництво за кордон, зокрема до Польщі.

Про це ексклюзивно розповіла адвокатка та керівниця Комітету Федерації роботодавців України з питань захисту бізнесу та прав власності Дар’я Свистула в ефірі Ранок.LIVE.

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Бізнес частіше ухвалює рішення про релокацію

Дар’ї Свистула ексклюзивно повідомила кореспондентам Ранок.LIVE, що рішення про переїзд українські компанії зараз ухвалюють значно частіше, ніж раніше. Особливо активно релокується бізнес із прифронтових регіонів. Підприємці переносять виробництва до більш безпечних областей України або розглядають можливість роботи за кордоном.

"Наразі рішення щодо релокейту приймаються настільки часто, що раніше неможливо було це уявити. Особливо прифронтові території — бізнес масово починає переїжджати", — зазначила Свистула.

Вона наголосила, що для компаній питання безпеки виробничих потужностей та можливості продовжувати роботу залишається одним із ключових під час ухвалення рішення про релокацію.

Серед напрямків, які розглядають українські підприємці, Свистула назвала Польщу.

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Адвокатка поділилась, що польська сторона створює сприятливі умови для компаній, які переносять туди виробництво. Зокрема, йдеться про можливість отримання дотацій на розвиток бізнесу.

"Розмір такої підтримки може сягати 3 млн євро залежно від галузі", — зауважила вона.

Також для окремих підприємств можуть бути доступні податкові пільги.

Ми інформували, що нардеп Олексій Леонов ексклюзивно повідомив, що до кінця року втрати українського бізнесу через російські удари по складах і логістичній інфраструктурі можуть сягнути 10 млрд доларів. Водночас безпосередні збитки від таких атак можуть становити близько 4 млрд доларів.

Новини.LIVE писали, що українські компанії вже розміщують свою продукцію на митних складах у країнах Європи. Зберігання української продукції на митних складах також приносить економічні переваги країнам-партнерам.