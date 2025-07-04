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Адвокат объяснил, почему закон о пикантном контенте надо менять

Ua ru
Дата публикации 4 июля 2025 14:11
Статью о порнографии могут изменить — адвокат указал нюанс
Депутаты в Верховной Раде. Фото: Верховная Рада Украины

В обществе активизировалось обсуждение реформирования статьи Уголовного кодекса относительно порнографии. Действующее законодательство базируется на устаревших нормах еще советских времен, и его давно необходимо пересмотреть.

Об этом в эфире Ранок.LIVE высказался Сергей Старенький.

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Закон о распространении порнографии сейчас не соответствует реалиям

Старенький подчеркнул, что нынешняя трактовка порнографии является слишком широкой и неоднозначной. По его словам, даже специалисты не всегда могут определить, относится ли изображение к порнографическому контенту или скорее к эротическому. В результате этого, по его мнению, рядовые граждане, которые не знакомы с юридическими тонкостями, могут стать объектами уголовного преследования просто за отправку фото в частном общении.

По словам Старенького, еще полгода назад в Верховной Раде был принят в первом чтении законопроект о декриминализации статьи о распространении порнографии. Однако дальше документ в парламенте не рассматривали. Отдельно он обратил внимание на проблему злоупотреблений со стороны правоохранителей.

"Боль этой петиции, боль этой ситуации заключается в том, что действительно акцент идет на том, что правоохранительные органы используют эту слабину в законодательстве и пытаются по-легкому, скажем так, сделать себе какие-то показатели или заработать денег в той ситуации, где человек, которого обвиняют, ну более или менее беззащитен, называем это так. Они же не сидят в засаде, где-то не ловят бандита, а им проще зарегистрироваться на порносайте и за бюджетные средства пересмотреть много эротического и порнографического контента", — сказал правозащитник.

В то же время адвокат подчеркнул, что речь идет лишь о ситуациях, где взрослые лица добровольно обмениваются контентом или занимаются сексуальной активностью, не причиняя вреда другим.

"Другое дело, если это распространение изображений без согласия этого лица, если это насильственное какое-то фотографирование без разрешения, если это, не дай Бог, распространение детской порнографии. Конечно, здесь реакция должна быть и, конечно, человек должен понести ответственность", — подытожил Сергей Старенький.

Напомним, одна из эротических моделей платформы для публикации контента обратилась публично с президентом в виде петиции с призывом легализовать пикантный контент. Мол, она честно уплатила налоги на сумму более 40 млн гривен за свою деятельность, а против нее открыли уголовное дело. Интересно, что петиция в короткий срок набрала необходимое количество голосов.

закон порно Украина законопроект адвокат
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
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