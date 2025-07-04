Статтю про порнографію можуть змінити — адвокат вказав нюанс

Депутати у Верховній Раді. Фото: Верховна Рада України

У суспільстві активізувалося обговорення реформування статті Кримінального кодексу щодо порнографії. Чинне законодавство базується на застарілих нормах ще радянських часів, і його давно необхідно переглянути.

Про це в ефірі Ранок.LIVE висловився Сергій Старенький.

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Старенький підкреслив, що нинішнє трактування порнографії є занадто широким і неоднозначним. За його словами, навіть фахівці не завжди можуть визначити, чи зображення належить до порнографічного контенту, чи радше до еротичного. У результаті цього, на його думку, пересічні громадяни, які не знайомі з юридичними тонкощами, можуть стати об’єктами кримінального переслідування просто за надсилання фото у приватному спілкуванні.

За словами Старенького, ще пів року тому у Верховній Раді був ухвалений у першому читанні законопроєкт про декриміналізацію статті щодо розповсюдження порнографії. Проте далі документ у парламенті не розглядали. Окремо він звернув увагу на проблему зловживань із боку правоохоронців.

"Біль цієї петиції, біль цієї ситуації полягає в тому, що дійсно акцент йде на тому, що правоохоронні органи використовують цю слабину в законодавстві і намагаються по-легкому, скажімо так, зробити собі якісь показники або заробити грошей в тій ситуації, де людина, яку звинувачують, ну більш-менш беззахисна, називаємо це так. Вони ж не сидять в засаді, десь не ловлять бандита, а їм простіше зареєструватися на порносайті і за бюджетні кошти передивитися багато еротичного і порнографічного контенту", — сказав правозахисник.

Водночас адвокат наголосив, що йдеться лише про ситуації, де дорослі особи добровільно обмінюються контентом або займаються сексуальною активністю, не завдаючи шкоди іншим.

"Інша справа, якщо це розповсюдження зображень без згоди цієї особи, якщо це насильне якесь фотографування без дозволу, якщо це, не дай Боже, розповсюдження дитячої порнографії. Звичайно, тут реакція має бути і, звичайно, людина має понести відповідальність", — підсумував Сергій Старенький.

Нагадаємо, одна з еротичних моделей платформи для публікації контенту звернулася публічно з президента у вигляді петиції із закликом легалізувати пікантний контент. Мовляв, вона чесно сплатила податки на суму понад 40 млн гривень за свою діяльність, а проти неї відкрили кримінальну справу. Цікаво, що петиція в короткий термін набрала необхідну кількість голосів.