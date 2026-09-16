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Главная Новости дня Абитуриенты подали более 1,2 миллиона заявлений в украинские вузы

Абитуриенты подали более 1,2 миллиона заявлений в украинские вузы

Ua ru
16 сентября 2026 13:18
Эксклюзив
Поступление-2026: треть абитуриентов выбрала учебные заведения в прифронтовых регионах
Студенты в университете. Фото: КПИ

Народный депутат от партии "Слуга народа" Юлия Гришина сообщила, что уже завершился второй этап поступления в высшие учебные заведения. По её словам, треть абитуриентов в этом году выбрали для обучения прифронтовые университеты.

Об этом Юлия Гришина эксклюзивно рассказала в эфире Ранок.LIVE.

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Поступление в университеты Украины

"Эта вступительная кампания характеризуется самым большим за последние пять лет количеством заявлений, поданных нашими абитуриентами. То есть в этом году у нас было наибольшее количество абитуриентов за последние пять лет и наибольшее количество заявлений. Абитуриенты подали более 1,2 миллиона заявлений", — отметила народный депутат.

По её словам, этот показатель свидетельствует о том, что для украинских детей система высшего образования по-прежнему актуальна. Это важно для государства, чтобы дети не покидали страну и не уезжали учиться за границу.

Гришина также рассказала о прифронтовых университетах, которые сейчас работают в очень сложных условиях. Учебные заведения получают определенную поддержку от государства и имеют повышенный коэффициент приёма.

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"Мы констатируем, что прифронтовые университеты продолжают держать строй. В этом году они приняли треть абитуриентов", — отметила она.

Несмотря на значительный спрос на обучение в украинских вузах и в целом положительные показатели, отток молодежи за границу остается актуальной проблемой. Сейчас примерно каждый 11-й украинский студент учится за пределами страны.

Как писали Новини.LIVE, недавно в Ровно прошел Всеукраинский молодежный форум "Украина 2036. Архитекторы будущего", участниками которого стали около 250 студентов из 70 украинских городов. Среди участников обсуждения был и мэр Харькова Игорь Терехов.

А Министерство образования и науки Украины предложило высшим учебным заведениям рассмотреть вариант проведения учебных занятий по субботам в течение осеннего семестра 2026 года и весеннего семестра 2027-го.

студенты учеба Украина Университет абитуриент
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула

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